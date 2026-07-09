Widzew Łódź dogadał głośny transfer. Padła dokładna kwota

Widzew Łódź wkrótce ma ogłosić transfer Mario Garcii z Racingu Santander. 22-letni obrońca ma przenieść się do Ekstraklasy za około pół miliona euro - przekazał portal Weszło.com.

Pressfocus Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Mario Garcia dołączy do Widzewa

Widzew Łódź nie zamierza zwalniać tempa podczas letniego okna transferowego. Po utrzymaniu w PKO BP Ekstraklasie władze klubu postawiły sobie znacznie wyższe cele i konsekwentnie wzmacniają skład przed nowym sezonem. Wszystko wskazuje na to, że kolejnym zawodnikiem, który trafi na stadion przy al. Piłsudskiego, będzie Mario Garcia z Racingu Santander.

Najgłośniejszym transferem Widzewa dotychczas pozostaje Karol Świderski. Reprezentant Polski przeniósł się do Łodzi z Panathinaikosu Ateny za milion euro i ma być jedną z największych gwiazd drużyny w nadchodzących rozgrywkach.

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Garcia ma za sobą udane rozgrywki na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy. W minionym sezonie wystąpił w 21 spotkaniach ligowych. Jego dobra postawa zwróciła uwagę działaczy Widzewa, którzy od dłuższego czasu monitorowali sytuację zawodnika.

Według informacji Weszło.com, negocjacje pomiędzy klubami są już na finiszu. Racing zgodził się sprzedać piłkarza za kwotę nieco przekraczającą pół miliona euro. 22-letni lewy obrońca ma podpisać z Widzewem trzyletni kontrakt. Serwis Transfermarkt.de wycenia obecnie hiszpańskiego defensora na 900 tysięcy euro.

Łodzianie intensywnie przygotowują się już do inauguracji nowych rozgrywek. W pierwszej kolejce sezonu Ekstraklasy Widzew zmierzy się przed własną publicznością z Motorem Lublin.