Pogoń wysłała mocny sygnał do rywali. Lider zostaje na dłużej

21:32, 9. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin zatrzymała jednego ze swoich najbardziej doświadczonych piłkarzy. Attila Szalai zostaje w klubie na dłużej, podpisując nową wieloletnią umowę, podał oficjalnie klub.

Attila Szalai
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fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Attila Szalai

Attila Szalai przedłużył kontrakt z Pogonią

Pogoń Szczecin wykonała ważny ruch kadrowy przed startem nowego sezonu. Jak poinformowało biuro prasowe klubu, Attila Szalai pozostanie zawodnikiem Granatowo-bordowych. Węgierski stoper podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku, a umowa zawiera również opcję przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy.

Dla szczecińskiego klubu to nie tylko zabezpieczenie jednej z kluczowych pozycji w defensywie, ale także jasny sygnał dotyczący dalszych planów sportowych. Szalai należy do grona najbardziej doświadczonych zawodników w kadrze Pogoni, a jego piłkarskie CV znacząco wyróżnia się na tle wielu graczy występujących obecnie w PKO BP Ekstraklasie.

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28-letni obrońca ma za sobą występy w ligach austriackiej, węgierskiej, cypryjskiej, tureckiej, niemieckiej i belgijskiej. Szczególnie udany był dla niego okres gry w Fenerbahce. W barwach tureckiego giganta rozegrał aż 117 spotkań, zdobył siedem bramek i zanotował cztery asysty. W tym czasie występował również na arenie międzynarodowej, rywalizując w Lidze Europy, Lidze Konferencji oraz eliminacjach Ligi Mistrzów.

Szalai może pochwalić się także bogatym doświadczeniem reprezentacyjnym. W seniorskiej kadrze Węgier wystąpił już 53 razy, zdobywając dwie bramki. Brał również udział w mistrzostwach Europy w 2020 i 2024 roku, będąc ważnym elementem narodowej drużyny.

Nowa umowa sprawia, że kibice Pogoni mogą być spokojni o przyszłość lidera defensywy. Zawodnik ma odegrać istotną rolę w realizacji ambitnych celów klubu.

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