Rodado przemówił ws. powrotu na boisko. Kibice Wisły na to czekali

Angel Rodado stracił końcówkę poprzedniego sezonu ze względu na kontuzję barku. Hiszpan wraca do zdrowia po operacji. W rozmowie z TVP Sport zdradził, że zamierza wrócić na mecz Wisła Kraków - GKS Katowice w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Rodado celuje w powrót na mecz Wisła Kraków – GKS Katowice

Wisła Kraków za mniej więcej dwa tygodnie rozpocznie nowy sezon w PKO BP Ekstraklasie. Dla krakowskiego klubu będzie to pierwszy mecz w najwyższej klasie rozgrywkowej od czterech lat. Ich przeciwnikiem będzie GKS Katowice, czyli jeden z pucharowiczów. Pod znakiem zapytania stoi występ kapitana oraz największej gwiazdy zespołu – Angela Rodado. Hiszpan walczy z czasem po kontuzji.

Pod koniec poprzedniej kampanii wypadł z gry ze względu na uraz barku. Po operacji miał pauzować nawet pół roku, ale powrót do zdrowia przebiega tak dobrze, że jest duża szansa na wcześniejszy powrót. Obecnie napastnik trenuje z zespołem, ale nie wchodzi jeszcze na pełne obroty. Angel Rodado planuje, że będzie gotowy na mecz z GKS-em Katowice w 1. kolejce Ekstraklasy.

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– Podczas treningu wchodzę już w kontakt, ale na razie tylko z trenerem. Regularnie przechodzę testy, które pokazują, ile mam siły. Trenuję już z zespołem, ale jeszcze nie wchodzę w pojedynki ciało w ciało. Liczę, że będą mógł do tego wrócić w ciągu najbliższych tygodni. To zależy też od wyników. Musimy też porozmawiać lekarzem – powiedział Angel Rodado dla TVP Sport.

– Od pierwszego dnia po operacji profesor, który przeprowadził zabieg, mówił, że normalny czas rekonwalescencji wynosi od czterech do sześciu miesięcy. Teraz mam za sobą prawie trzy miesiące, więc teoretycznie powinienem jeszcze poczekać, ale myślę, że wszystko jest naprawdę w porządku i wrócę szybciej. Mam za sobą dwie kontrole, podczas których lekarz był bardzo pozytywnie nastawiony. Powiedział też, że może będę mógł wrócić do rywalizacji szybciej – zdradził Rodado.

Rodado nie zagrał jeszcze ani jednego meczu w Ekstraklasie. Przez cztery poprzednie sezony grał z Wisłą Kraków w Betclic 1. Lidze. Łącznie uzbierał dla Białej Gwiazdy 137 meczów, w których zdobył 88 bramek i zanotował 18 asyst.