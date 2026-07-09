Na kogo może trafić Francja w półfinale? Kiedy i gdzie mecz MŚ 2026

00:01, 10. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Francji ograła Maroko (2:0) w ćwierćfinale MŚ 2026. Sprawdź, na kogo teraz trafią Trójkolorowi w półfinale mundialu.

Reprezentacja Francji
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Francji

Francja czeka na rywala w półfinale MŚ 2026

Reprezentacja Francji zagrała z Marokiem w ramach 1/4 finału mistrzostw świata 2026. Kibice zgromadzeni w Bostonie byli świadkami jednego z najciekawiej zapowiadających się ćwierćfinałów. Faworytem spotkania byli Trójkolorowi, którzy od początku mundialu prezentowali bardzo wysoką formę. Francuzi pewnie wygrali swoją grupę, a w fazie pucharowej wyeliminowali Szwecję oraz Paragwaj.

Lwy Atlasu także rewelacyjnie spisują się na mundialu rozgrywanym w USA, Kanadze i Meksyku. Choć zajęli drugie miejsce w fazie grupowej, to później wyeliminowali Holandię w serii rzutów karnych. Natomiast w 1/8 finału bez większych problemów ograli Kanadę (3:0).

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Kylian Mbappe w pierwszej połowie meczu z Marokiem nie wykorzystał rzutu karnego. Po zmianie stron napastnik szybko jednak się zrehabilitował. Mbappe popisał się kapitalnym uderzeniem i tym razem nie dał już żadnych szans golkiperowi Maroka. Później Ousmane Dembele dołożył swoje trafienie i Trójkolorowi awansowali do półfinału MŚ 2026.

Francuzi w półfinale mundialu zagrają ze zwycięzcą pary Hiszpania – Belgia. Spotkanie w ramach 1/2 finału MŚ zaplanowano na wtorek (14 lipca) o godzinie 21:00 czasu polskiego. Rywalizacja natomiast odbędzie się na AT&T Stadium w Arlington, położonym w stanie Teksas.

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