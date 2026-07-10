Mecze dzisiaj i jutro na mundialu. Kto dzisiaj gra? (10.07/11.07)

Dzisiejsze mecze mundialu (10.07.2026)
Dzisiaj na mundialu 2026 odbędzie się jeden mecz. O godzinie 21:00 Hiszpania zmierzy się z Belgią w ćwierćfinale mistrzostw świata. Spotkanie zostanie rozegrane na SoFi Stadium w Inglewood.
Hiszpania awansowała po zwycięstwie z Portugalią, a decydującego gola strzelił Mikel Merino w doliczonym czasie gry. Belgia w 1/8 finału pokonała USA 4:1 i pozostaje niepokonana od 18 spotkań.
Będzie to pierwszy oficjalny mecz tych reprezentacji od prawie 17 lat. Hiszpania wygrała pięć ostatnich bezpośrednich spotkań z Belgią.
|Data
|Godzina
|Faza
|Mecz
|Stadion
|10 lipca
|21:00
|Ćwierćfinał
|Hiszpania – Belgia
|SoFi Stadium, Inglewood
Transmisja meczu Hiszpania – Belgia: TVP 1, TVP Sport i aplikacja TVP Sport.
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Jutrzejsze mecze mundialu (11.07.2026)
Jutro na mundialu 2026 również odbędzie się jeden ćwierćfinał. O godzinie 23:00 Norwegia zagra z Anglią na Hard Rock Stadium w Miami Gardens.
Norwegia po raz pierwszy awansowała do ćwierćfinału wielkiego turnieju po zwycięstwie nad Brazylią. Anglia pokonała Meksyk 3:2 i po raz piąty z rzędu znalazła się w ćwierćfinale wielkiej imprezy.
Anglia ma korzystny bilans ostatnich spotkań z Norwegią. W 12 poprzednich meczach odniosła siedem zwycięstw, zanotowała trzy remisy i poniosła dwie porażki.
|Data
|Godzina
|Faza
|Mecz
|Stadion
|11 lipca
|23:00
|Ćwierćfinał
|Norwegia – Anglia
|Hard Rock Stadium, Miami Gardens
Transmisja meczu Norwegia – Anglia: TVP 1, TVP Sport i aplikacja TVP Sport.