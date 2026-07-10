Mecze dzisiaj i jutro na mundialu. Kto dzisiaj gra? (10.07/11.07)

Mundial 2026 wkracza w kluczowy etap. Dzisiaj i jutro odbędą się dwa kolejne ćwierćfinały, a cztery reprezentacje powalczą o miejsce w najlepszej czwórce turnieju.

fot. DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Dzisiejsze mecze mundialu (10.07.2026)

Dzisiaj na mundialu 2026 odbędzie się jeden mecz. O godzinie 21:00 Hiszpania zmierzy się z Belgią w ćwierćfinale mistrzostw świata. Spotkanie zostanie rozegrane na SoFi Stadium w Inglewood.

Hiszpania awansowała po zwycięstwie z Portugalią, a decydującego gola strzelił Mikel Merino w doliczonym czasie gry. Belgia w 1/8 finału pokonała USA 4:1 i pozostaje niepokonana od 18 spotkań.

Będzie to pierwszy oficjalny mecz tych reprezentacji od prawie 17 lat. Hiszpania wygrała pięć ostatnich bezpośrednich spotkań z Belgią.

Data Godzina Faza Mecz Stadion 10 lipca 21:00 Ćwierćfinał Hiszpania – Belgia SoFi Stadium, Inglewood

Transmisja meczu Hiszpania – Belgia: TVP 1, TVP Sport i aplikacja TVP Sport.

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Jutrzejsze mecze mundialu (11.07.2026)

Jutro na mundialu 2026 również odbędzie się jeden ćwierćfinał. O godzinie 23:00 Norwegia zagra z Anglią na Hard Rock Stadium w Miami Gardens.

Norwegia po raz pierwszy awansowała do ćwierćfinału wielkiego turnieju po zwycięstwie nad Brazylią. Anglia pokonała Meksyk 3:2 i po raz piąty z rzędu znalazła się w ćwierćfinale wielkiej imprezy.

Anglia ma korzystny bilans ostatnich spotkań z Norwegią. W 12 poprzednich meczach odniosła siedem zwycięstw, zanotowała trzy remisy i poniosła dwie porażki.

Data Godzina Faza Mecz Stadion 11 lipca 23:00 Ćwierćfinał Norwegia – Anglia Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Transmisja meczu Norwegia – Anglia: TVP 1, TVP Sport i aplikacja TVP Sport.