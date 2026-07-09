Francja w półfinale mundialu! Mbappe nie do zatrzymania [WIDEO]

00:00, 10. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Francja awansowała do półfinału mistrzostw świata 2026. Piłkarze Didiera Deschampsa pokonali Maroko (2:0), a ósmą bramkę na mundialu zdobył Kylian Mbappe.

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Associated Press / Alamy Na zdjęciu:

Kylian Mbappe znów błysnął. Wielki mecz Francji na MŚ 2026

W czwartkowy wieczór w Bostonie reprezentacja Francji zmierzyła się z Marokiem w ćwierćfinale mistrzostw świata 2026. Trójkolorowi byli wymieniani w gronie głównych kandydatów do zdobycia tytułu. Podopieczni Didiera Deschampsa imponują skutecznością i od początku turnieju prezentują bardzo wysoką formę. Wygrali grupę, a następnie wyeliminowali Szwecję oraz Paragwaj.

Maroko ponownie udowadnia natomiast, że należy do ścisłej światowej czołówki. Lwy Atlasu pozostają niepokonane od dziesięciu spotkań i po raz kolejny zachwycają konsekwencją oraz organizacją gry. Podopieczni Mohameda Ouahbiego zajęli drugie miejsce w grupie C, następnie wyeliminowali Holandię po serii rzutów karnych, a w 1/8 finału pewnie pokonali Kanadę.

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W pierwszej połowie zdecydowanie więcej sytuacji do objęcia prowadzenia stworzyli Francuzi, jednak razili nieskutecznością. Marokańczycy mieli natomiast spore problemy z przedostaniem się pod pole karne rywali. W 25. minucie Noussair Mazraoui sfaulował w polu karnym Kyliana Mbappe, a arbiter bez wahania wskazał na jedenasty metr. Do rzutu karnego podszedł sam poszkodowany, jednak uderzył zbyt lekko. Bono świetnie wyczuł intencje gwiazdy Realu Madryt.

W 60. minucie Francuzi w końcu dopięli swego i przełamali defensywę rywali. Piłka trafiła pod nogi Mbappe, a gwiazdor popisał się znakomitym uderzeniem zza pola karnego. Precyzyjny strzał napastnika okazał się nie do obrony i dał Trójkolorowym upragnione prowadzenie. Dla Mbappe było to już ósme trafienie na tegorocznym mundialu. W 66. minucie prowadzenie ekipy Deschampsa podwyższył Ousmane Dembele po asyście Mbappe.

W końcówce meczu kontuzji doznał Mbappe. Francuzi z niepokojem będą teraz oczekiwać na szczegółowe informacje dotyczące stanu zdrowia swojej największej gwiazdy. Maroko nie zdołało już odwrócić losów rywalizacji i pożegnało się z turniejem na etapie ćwierćfinału. Z awansu do najlepszej czwórki mistrzostw świata cieszy się natomiast Francja, która w półfinale zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Hiszpania – Belgia.

Francja – Maroko 2:0 (0:0)

1:0 Kylian Mbappe 60′

2:0 Ousmane Dembele 66′

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