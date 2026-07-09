Przeszedł z Wieczystą całą drogę do Ekstraklasy. Teraz podpisał nową umowę

21:49, 9. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Wieczysta

Wieczysta Kraków zabezpieczyła przyszłość jednego z bohaterów historycznego awansu do PKO BP Ekstraklasy. Antoni Mikułko podpisał nowy kontrakt obowiązujący do 2028 roku.

Kazimierz Moskal
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Antoni Mikułko podpisał nowy kontrakt

Wieczysta Kraków nie zwalnia tempa po wywalczeniu awansu do PKO BP Ekstraklasy. Klub konsekwentnie buduje kadrę na debiutancki sezon w elicie. Tymczasem jednym z priorytetów było zatrzymanie zawodników, którzy odegrali kluczową rolę w ostatnich sukcesach drużyny. Jak poinformowało biuro prasowe beniaminka rozgrywek, nową umowę podpisał Antoni Mikułko.

Bramkarz związał się z krakowskim klubem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2028 roku. To ważna wiadomość dla sztabu szkoleniowego i kibiców, ponieważ golkiper od dłuższego czasu należy do najbardziej pewnych punktów zespołu.

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Mikułko po raz pierwszy pojawił się w ekipie z ulicy Chałupnika przed rundą wiosenną sezonu 2022/23, kiedy został wypożyczony z Lechii Gdańsk. Po krótkiej przerwie ponownie trafił do Wieczystej i od tego momentu stał się jednym z symboli dynamicznego marszu klubu przez kolejne szczeble rozgrywkowe.

Miniony sezon tylko potwierdził znaczenie zawodnika dla drużyny. Mikułko  wystąpił we wszystkich meczach ligowych, nie oddając miejsca między słupkami żadnemu z konkurentów. Regularność, stabilna forma i zaufanie trenerów sprawiły, że stał się jednym z liderów zespołu.

Przedłużenie umowy z bramkarzem pokazuje, że Wieczysta chce oprzeć swoją przyszłość nie tylko na głośnych transferach, ale także na zawodnikach, którzy uczestniczyli w budowie obecnej pozycji klubu. Mikułko ma być ważną częścią projektu również podczas pierwszego sezonu Wieczystej w PKO BP Ekstraklasie.

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