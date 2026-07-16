Juventus przejmuje gwiazdę Romy! Transfer potwierdzony

21:55, 16. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Juventus

Juventus w czwartkowy wieczór ogłosił pierwszy letni transfer. Drużynę Luciano Spallettiego wzmocnił Zeki Celik. Turecki obrońca poprzednio był związany z AS Romą.

Luciano Spalletti
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ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Oficjalnie: Zeki Celik wzmocnił Juventus

Juventus dość spokojnie pracował w pierwszych dniach letniego okienka transferowego. W czwartkowy wieczór jednak klub ogłosił pierwszy nabytek. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Zekiego Celika. Reprezentant Turcji poprzednio błyszczał na boisku w koszulce AS Romy.

Zeki Celik dołączył do Juventusu na zasadzie wolnego transferu. Wraz z końcem czerwca dobiegł bowiem końca jego kontrakt z AS Romą. Strony długo negocjowały, ale nie znalazły odpowiedniego rozwiązania. Juventus już w lutym robił podchody pod Turka, ale dopiero teraz udało im się przyklepać jego przyjście.

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Luciano Spalletti z pewnością jest zadowolony z transferu Zekiego Celika. Trener Juventusu uwielbia uniwersalnych piłkarzy, a właśnie takim jest Turek. Były piłkarz AS Romy może grać w zasadzie na każdej pozycji w obronie. Stara Dama będzie miała w swoich szeregach gracza, który jest w stanie obskoczyć kilka pozycji.

Zeki Celik w koszulce AS Romy rozegrał łącznie 151 spotkań. Reprezentant Turcji zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył 10 asyst.

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