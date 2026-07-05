Juventus podjął zaskakującą decyzję. Stara Dama jest gotowa sprzedać Khephrena Thurama za 50 milionów euro. Francuz znajduje się na celowniku Manchesteru United, Liverpoolu i Nottingham Forest - informuje "Tuttosport".

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Khephren Thuram

Manchester United, Liverpool i Nottingham Forest interesują się Khephrenem Thuramem

Juventus buduje skład na nowy sezon. Jak się okazuje, może w nim zabraknąć miejsca dla Khephrena Thurama. Stara Dama jest gotowa sprzedać francuskiego pomocnika. Jak przekazuje „Tuttosport”, zawodnik nie może narzekać na brak zainteresowania, ponieważ ustawiła się po niego kolejka chętnych. Wszyscy są z Premier League. Gracz Bianconerich trafił pod obserwacje Manchesteru United, Liverpoolu oraz Nottingham Forest.

Transfer Khephrena Thurama będzie się wiązał ze sporym wydatkiem. Juventus liczy na to, że uda im się sprzedać zawodnika za 50 milionów euro. Tyle zatem na stół będą musiały wyłożyć na stół zainteresowane zespoły. Francuz jeszcze nie otrzymał oficjalnej oferty, ale sytuacja wkrótce może nabrać tempa.

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Khephren Thuram w zasadzie od miesięcy jest łączony z przeprowadzką do Premier League. Teraz poznaliśmy trójkę zespołów, które myślą o pozyskaniu gracza Juventusu. Rywalizacja o transfer zapowiada się niezwykle ciekawie. Czas pokaże, który zespół finalnie pozyska wychowanka AS Monaco.

Dotychczas Khephren Thuram rozegrał 96 spotkań w koszulce Juventusu. Francuski pomocnik zdołał zgromadzić na swoim koncie dziewięć trafień, a także zaliczył 13 asyst.