Real Madryt i Barcelona mogą zostać zaskoczone. Wielki turniej zmierza w nowym kierunku

Niespodziewany zwrot w sprawie Superpucharu Hiszpanii. Pojawił się nowy faworyt
Superpuchar Hiszpanii w 2027 roku może mieć nowego gospodarza. Jak informuje „Marca”, Arabia Saudyjska może nie być w stanie zorganizować turnieju ze względu na kolizję terminów z Pucharem Azji AFC. W tej sytuacji do gry wkroczył Egipt.
Według wieści hiszpańskiego dziennika Egipski Związek Piłki Nożnej skontaktował się już z Królewską Hiszpańską Federacją Piłki Nożnej (RFEF), przedstawiając kandydaturę Kairu do organizacji turnieju. Superpuchar Hiszpanii ma zostać rozegrany w pierwszym tygodniu lutego 2027 roku.
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Egipt nie jest jedynym zainteresowanym. Organizację zawodów rozważają również Stany Zjednoczone, Meksyk, Chiny oraz Katar. Zdaniem „Marki” pozycja Kataru osłabła jednak z powodu obaw związanych z sytuacją bezpieczeństwa w regionie, co zwiększa szanse pozostałych kandydatów.
Znany jest już skład turnieju. W półfinale FC Barcelona zmierzy się z Atletico Madryt, natomiast Real Madryt zagra z Realem Sociedad. Oznacza to, że o trofeum ponownie powalczą największe marki hiszpańskiego futbolu.
Hiszpańśkie źródło podaje, że RFEF analizuje obecnie wszystkie zgłoszone oferty i nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji. Na ten moment Egipt znajduje się w gronie najpoważniejszych kandydatów do przejęcia organizacji Superpucharu Hiszpanii od Arabii Saudyjskiej. Jeśli kandydatura Kairu zostanie zaakceptowana, będzie to pierwszy przypadek organizacji Superpucharu Hiszpanii na egipskiej ziemi.