Rodrygo przyciąga uwagę. Gigant rozważa ofertę za gwiazdę Realu

Rodrygo w marcu tego roku zerwał więzadła krzyżowe. Do gry wróci dopiero w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Z informacji serwisu TeamTalk wynika, że Arsenal przygotowuje ofertę za gracza Realu Madryt.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Arsenal rozważa transfer Rodrygo z Realu Madryt

Rodrygo w poprzednim sezonie stracił praktycznie połowę rozgrywek ze względu na różne kontuzje. Najpoważniejszej doznał w marcu tego roku, gdy zerwał więzadła krzyżowe. Operacja, a następnie rehabilitacja wiąże się z wielomiesięczną przerwą od gry. Na boisko ma wrócić dopiero w grudniu w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Choć w ostatnich sześciu miesiącach zniknął z radarów, wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem.

Okazuje się, że transfer Rodrygo rozważa gigant Premier League. Z doniesień serwisu TeamTalk wynika, że Arsenal jest cały czas w kontakcie z przedstawicielami piłkarza. Kanonierzy monitorują jego proces powrotu do zdrowia i zastanawiają się nad potencjalną ofertą.

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Jeśli wszystko pójdzie dobrze, a Rodrygo wróci w grudniu, niewykluczone, że już w trakcie zimowego okna transferowego mogą ruszyć po zawodnika. Brazylijczyk może mieć problem z regularną grą w Realu Madryt. Od początku sezonu formą imponuje Arda Guler, a latem do zespołu trafił jeszcze Yan Diomande, za którego Los Blancos zapłacili aż 125 milionów euro. Arsenal może się okazać dla niego optymalną drogą do powrotu do formy.

Rodrygo jest związany z Realem Madryt od lipca 2019 roku. Łącznie rozegrał 297 meczów, w których strzelił 71 bramek i zanotował 57 asyst. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do czerwca 2028 roku. Obecnie jest wyceniany na 40 milionów euro.