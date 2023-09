Imago/Federico Pestellini Na zdjęciu: Hugo Ekitike

Higo Ekitike nie ma obecnie szans na regularną grę w barwach Paris-Saint Germain

W kolejce po transfer Francuza ustawiło się już wiele uznanych klubów europejskich

Chętni na pozyskanie napastnika są Wolverhampton, Milan, West Ham i Everton

Ekitike poszuka regularnej gry w innym klubie

Paris-Saint Germain latem sprowadziło Goncalo Ramosa i Randala Kolo Muaniego. Był to jasny sygnał dla Hugo Ekitike, że nie otrzyma w kampanii 2023/24 zbyt wielu szans do gry. Napastnik rozegrał do tej pory jedynie 8 minut we wszystkich rozgrywkach i zimą prawdopodobnie rozstanie się z ekipą mistrza Francji.

Już latem o transfer Francuza zabiegało kilka klubów. Nie doszło jednak do sformalizowania negocjacji. Dziennikarze L’Equipe przekazali, że cały czas wydłuża się lista klubów, które są chętne pozyskać 21-latka.

W tym gronie francuscy żurnaliści wymieniają przede wszystkim Milan, Wolverhampton, Everton i West Ham. Ekitike ma kontrakt ważny do końca czerwca 2027 roku, ale obecnie nic nie wskazuje na to, żeby miał go wypełnić.

