IMAGO / Matthieu Mirvelli Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

Nasser Al-Khelaifi, właściciel PSG, porozmawiał z Tomaszem Włodarczykiem z serwisu Meczyki.pl

W trakcie wywiadu działacz uderzył w Real Madryt i FC Barcelonę, odnosząc się do Superligi

Hiszpańscy giganci to jedyne kluby, które pozostały w tym projekcie

Al-Khelaifi uderzył w Real Madryt i FC Barcelonę

Real Madryt i FC Barcelona to jedyne kluby, które pozostały w Superlidze. Pozostałe czołowe drużyny Europy zrezygnowały z tego projektu, ulegając presji ze strony UEFA.

Hiszpańscy giganci nie należą do Europejskiego Stowarzyszenia Klubów, w którym ważną rolę odgrywa Nasser Al-Khelaifi, właściciel PSG. Działacz odniósł się do Realu i Barcelony w trakcie rozmowy z Tomaszem Włodarczykiem z portalu Meczyki.pl.

– Te kluby same wiedzą, że nigdy nie wymieniam ich nazw – nawet na zarządzie w bardziej prywatnym gronie. Zawsze powtarzam i radzę im, że w każdej chwili mogą wrócić do ECA. Dołączyć do rodziny. Są mile widziani. Juventus już wycofał się z projektu Superligi. Powinni zrobić to samo. Nie mają innego wyboru – mówił Al-Khelaifi.

– Jeśli oni chcą walczyć, to walczą sami ze sobą. Nie będziemy tracić na ten temat więcej czasu. Mamy swoje rzeczy do zrobienia. Chcemy się rozwijać, a Superliga to dziś żart. Była martwa, zanim tak naprawdę ją ogłoszono – skomentował.