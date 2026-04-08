Wygrał z Realem i zaskoczył wszystkich. Kompany o Viniciusie bez ogródek

fot. HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Vincent Kompany o Viniciusie Juniorze

Bayern Monachium zwyciężył Real Madryt po trafieniach kolejno Brahima Diaza i Harry’ego Kane’a. Autorem jedynego gola dla Królewskich był z kolei Kylian Mbappe. Tymczasem na temat Viniciusa Juniora kilka słów wyraził szkoleniowiec Bawarczyków.

– Czasami świat piłki nożnej potrzebuje zawodników, którzy wyróżniają się z tłumu. My też takich mamy i świętujemy ich sukcesy. Na przykład w Bayernie Franck Ribery był takim piłkarzem. Dlatego mam tak wielki szacunek dla Viniciusa Juniora. Oczywiście nie chcę, żeby zagrał przeciwko nam zbyt dobrze, ale relacje międzyludzkie są ważniejsze niż wyniki. Uważam, że Vini powinien pozostać sobą – mówił Vincent Kompany cytowany przez portal Goal.com.

47-krotny reprezentant Brazylii trafił do Realu w lipcu 2018 roku z Flamengo. Kosztował wówczas 45 milionów euro. W tym sezonie piłkarz wystąpił w 45 spotkaniach, notując w nich 17 trafień i 13 asyst. Na boisku zawodnik spędził ponad 3500 minut.

Drugi mecz z udziałem Los Blancos i ekipy z Monachium odbędzie się 16 kwietnia na Allianz Arenie. Na tym stadionie obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od kwietnia 2024 roku. Wówczas padł remis (2:2). Zanim jednak do tego dojdzie, Real zagra jeszcze w La Liga z Gironą. Z kolei Bawarczyków czeka konfrontacja ze St. Pauli w najbliższy weekend.