Miliard euro na koncie Barcelony. Klub ujawnił, skąd przyszły pieniądze

FC Barcelona po raz pierwszy przekroczyła miliard euro przychodów. Rekord to efekt m.in. wpływów ze stadionu, sponsoringu i sprzedaży gadżetów, poinformował serwis FCBarcelona.cat.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona wchodzi na nowy poziom. Padła potężna kwota

FC Barcelona ma powody do zadowolenia nie tylko na boisku. Klub ogłosił właśnie osiągnięcie historycznego poziomu przychodów, który po raz pierwszy przekroczył barierę miliarda euro. Katalończycy podkreślają, że wynik jest szczególnie istotny ze względu na ograniczenia związane z funkcjonowaniem stadionu.

Znaczący wpływ na rekordowe przychody miały wpływy generowane przez działalność stadionową. W pierwszej części sezonu część spotkań aktualny mistrz La Liga rozgrywał na Stadionie Johana Cruyffa oraz Stadionie Olimpijskim, a wybrane mecze na Camp Nou odbywały się przy ograniczonej pojemności wynoszącej 42 tysiące widzów.

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Jak podkreśla FCBarcelona.cat, mimo tych okoliczności klub praktycznie zrealizował założenia budżetowe. Początkowo zakładano bowiem, że sezon rozpocznie się na stadionie z możliwością przyjęcia ponad 60 tysięcy kibiców.

Barcelona zwraca uwagę, że obecne wyniki pokazują potencjał, jaki drzemie w Spotify Camp Nou. Gdy obiekt osiągnie pełną operacyjność, możliwości generowania przychodów przez klub mają być jeszcze większe.

Na rekord finansowy zapracowały także inne obszary działalności. Barcelona odnotowała stały wzrost wpływów ze sponsoringu, a dodatkowo rekordowe obroty przyniosła sprzedaż klubowych produktów za pośrednictwem Barca Licensing and Merchandising.

Historyczny miliard euro nie jest zatem wyłącznie efektem jednego źródła przychodów. Klub przekonuje, że to rezultat rosnącej wartości marki, komercyjnego potencjału stadionu oraz bardzo mocnej sprzedaży klubowych gadżetów.