Barcelona mogła wziąć gwiazdę. Wybrała Gabriela Jesusa

FC Barcelona pod koniec okna transferowego sprowadziła Gabriela Jesusa. Na stole mieli jeszcze jedną opcję. Jak podaje Mundo Deportivo, Katalończykom zaoferował się Nick Woltemade.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Woltemade chciał grać w Barcelonie

FC Barcelona w końcówce okna transferowego sprowadziła długo wyczekiwanego napastnika, ale nie był to piłkarz, o jakim marzyli. Priorytet był jasny od kilku miesięcy, a był nim Julian Alvarez. Na sprzedaż swojej gwiazdy nie zgodziło się jednak Atletico Madryt, więc Blaugrana musiała zmienić cel. Finalnie kontrakt z klubem podpisał Gabriel Jesus, co wywołało duże zaskoczenie i niezadowolenie u kibiców katalońskiego zespołu.

Gabriel Jesus nie jest typowym napastnikiem. W ataku może grać na kilku pozycjach. Zarzuty można mieć również do jego skuteczności, ponieważ ostatni sezon to tylko 6 bramek w 27 meczach. Okazało się, że Barcelona mogła wybrać inaczej. Do klubu zgłosiła się inna gwiazda Premier League.

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Z doniesień Mundo Deportivo wynika, że klubowi zaoferował się Nick Woltemade. Kandydatura niemieckiego piłkarza nie była nawet brana pod uwagę. Barcelona była zdecydowana na gracza Arsenalu. Ostatecznie zawodnik Newcastle również zmienił klub. Trafił na wypożyczenie do Juventusu.

W porównaniu do Jesusa poprzednim sezon w wykonaniu Woltemade był nieco lepszy. W 54 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 12 goli i zanotował 5 asyst. Warto dodać, że Newcastle zapłaciło za niego latem ubiegłego roku aż 75 milionów euro.