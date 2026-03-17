Real Madryt skreślił pomocnika. Może trafić do ligowego rywala

Dani Ceballos najprawdopodobniej odejdzie z Realu Madryt w trakcie letniego okienka transferowego. Największe szanse na pozyskanie 29-letniego pomocnika ma Real Betis - donosi w mediach społecznościowych Jorge Picon.

Real Madryt planuje przeprowadzić kilka zmian w swoim składzie podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Stołeczny klub nie tylko zamierza sprowadzić nowych zawodników, ale również rozstać się z piłkarzami, którzy nie odgrywają istotnej roli w zespole Los Blancos. Do tego grona należy między innymi Dani Ceballos, który według najnowszych informacji medialnych ma opuścić ekipę Królewskich po zakończeniu obecnego sezonu.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Jorge Picon, Real Madryt chce sprzedać hiszpańskiego pomocnika, gdy tylko otworzy się rynek transferowy. 29-letni zawodnik w trwającej kampanii pełni marginalną rolę w drużynie prowadzonej przez Alvaro Arbeloę.

Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, dlatego nadchodzące lato może być ostatnią okazją dla wicemistrzów La Ligi, aby zarobić na odejściu piłkarza. Zdecydowanym faworytem do pozyskania Ceballosa jest Real Betis, czyli macierzysty klub Hiszpana.

Środkowy pomocnik reprezentuje barwy Realu Madryt od lipca 2017 roku, kiedy przeniósł się na Santiago Bernabeu za 16,5 miliona euro właśnie ze wspomnianego wyżej Betis. Do tej pory w koszulce zespołu Los Galacticos rozegrał 214 spotkań, zdobył 7 bramek i zanotował 16 asyst. Dani Ceballos ma w swoim CV także Arsenal, gdzie występował na zasadzie wypożyczenia. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 8 milionów euro.