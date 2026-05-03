Reprezentant Niemiec błyskawicznie opuści Premier League? To możliwy scenariusz

Nick Woltemade nie zyskał pełnego zaufania Eddiego Howe'a. 24-letni napastnik może odejść z Newcastle United w najbliższym letnim oknie transferowym. Niewykluczone, że niemiecki snajper wróci do Bundesligi - poinformował Christian Falk z gazety BILD.

Nick Woltemade w zeszłorocznym letnim okienku transferowym przeszedł do Newcastle United. Choć początki 24-letniego napastnika w ekipie Srok były bardzo udane, to obecnie pełni on jedynie rolę rezerwowego. Niemiecki snajper nie zyskał pełnego zaufania trenera drużyny The Magpies – Eddiego Howe’a – dlatego przyszłość zawodnika stoi pod wielkim znakiem zapytania. Coraz częściej pojawiają się więc spekulacje dotyczące jego odejścia.

Jak dowiedział się Christian Falk z gazety „BILD”, Woltemade może opuścić Newcastle już nadchodzącego lata po zaledwie jednym sezonie. Angielski klub wysłucha ofert za piłkarza, który nie spełnił oczekiwań na Wyspach Brytyjskich. Prawdopodobną opcją jest powrót środkowego napastnika do Bundesligi, ponieważ już wcześniej poważnie zabiegał o niego Bayern Monachium, który może wrócić z nową propozycją. Wszystko powinno wyjaśnić się po zakończeniu trwającej kampanii.

Dziesięciokrotny reprezentant Niemiec występuje w barwach ekipy Srok od sierpnia 2025 roku, kiedy przeniósł się na St James’ Park za około 75 milionów euro ze Stuttgartu. Nick Woltemade w aktualnym sezonie rozegrał 51 spotkań, strzelił 11 goli oraz zaliczył 5 asyst, choć ostatnio meldował się na boisku z ławki rezerwowych. Jego wartość rynkowa nieco spadła i obecnie wynosi 65 milionów euro. Kontrakt atakującego z Newcastle United obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku.