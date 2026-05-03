Napastnik PSG stracił cierpliwość. Planuje zmianę otoczenia

HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Ramos

Goncalo Ramos chce spróbować nowego wyzwania

Goncalo Ramos nie może liczyć na nieprzerwaną grę w podstawowym składzie Paris Saint-Germain. 24-letni portugalski napastnik znajduje się bowiem w cieniu takich gwiazd jak Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia czy Desire Doue. Mierzący 185 centymetrów atakujący oczywiście chciałby pełnić ważniejszą rolę, przez co coraz poważniej zastanawia się nad swoją przyszłością. Obecna sytuacja nie spełnia ambicji filigranowego snajpera.

Jak podaje w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, Ramos podjął już decyzję i planuje zmienić otoczenie w letnim okienku transferowym. Portugalski gwiazdor pragnie być kluczowym piłkarzem, czego w tym momencie nie może zapewnić mu Luis Enrique.

Możliwym kierunkiem dla bardzo cenionego atakującego jest Premier League, skąd płynie zainteresowanie jego osobą ze strony m.in. Chelsea, Tottenhamu Hotspur, Aston Villi oraz Newcastle United. Najbliższe tygodnie mogą przynieść konkretne rozmowy w tej sprawie.

24-krotny reprezentant Portugalii występuje w barwach paryskiej drużyny od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się tam z Benfiki Lizbona. Początkowo trafił do Francji na zasadzie wypożyczenia, a pół roku później został wykupiony za 65 milionów euro. W aktualnym sezonie Ramos rozegrał 41 spotkań, strzelił 12 goli i zaliczył 2 asysty, często meldując się na boisku z ławki rezerwowych. Jego wartość rynkowa wynosi mniej więcej 35 milionów euro.