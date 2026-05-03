Arsenal włączył się do walki o rozchwytywanego snajpera

Arsenal może ściągnąć nowego napastnika, gdy otworzy się okienko transferowe. Jak podaje w mediach społecznościowych Sacha Tavolieri, poważnym kandydatem do przeprowadzki na Emirates Stadium jest gwiazdor Bournemouth - Eli Junior Kroupi.

Eli Junior Kroupi na radarze Arsenalu

Arsenal w letnim okienku transferowym może pozbyć się Gabriela Jesusa. Jeżeli brazylijski napastnik ostatecznie opuści Emirates Stadium, londyńczycy będą zmuszeni sprowadzić jego następcę, który wypełni lukę w linii ataku. Dlatego włodarze Kanonierów rozpoczęli już wstępną analizę rynku, szukając odpowiedniego kandydata do wzmocnienia ofensywy. Niewykluczone, że liderzy Premier League osłabią przy tym swojego ligowego rywala.

Z informacji Sachy Tavolieriego wynika bowiem, iż uwagę Arsenalu przykuł Eli Junior Kroupi. 19-letni francuski snajper rozwija się w błyskawicznym tempie, imponując wysoką formą w barwach Bournemouth. Jego świetna postawa nie umyka uwadze większych klubów, które muszą liczyć się z wydatkiem przekraczającym 65 milionów euro. Londyński gigant powalczy o jego podpis z Chelsea, Manchesterem City, PSG czy Realem Madryt.

Kroupi, mogący występować na kilku pozycjach w linii ataku, jest dziś kluczową postacią drużyny Wisienek. Bournemouth sprowadziło go w lutym 2025 roku za 13 milionów euro, a następnie wypożyczyło na pół roku do poprzedniego zespołu – FC Lorient – którego jest wychowankiem. Po przyjeździe do Anglii szybko udowodnił swój potencjał. W tej kampanii rozegrał 32 mecze i zdobył 12 bramek, a jego kontrakt obowiązuje do połowy 2030 roku.