Puchacz ujawnił, gdzie zagra w przyszłym sezonie

17:39, 3. maja 2026
Źródło: Meczyki.pl

Tymoteusz Puchacz został mistrzem Azerbejdżanu z Sabah Baku. Na kanale Meczyki.pl ujawnił, że jest duża szansa, że w przyszłym sezonie dalej będzie grał w tym samym klubie.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Tymoteusz Puchacz w przeszłości wygrywał mistrzostwo Turcji, gdy w sezonie 2021/2022 był wypożyczony na rundę wiosenną do Trabzonsporu. Teraz uzupełnił kolekcję medali o kolejne złoto, zdobywając mistrzostwo Azerbejdżanu. Sukces, jaki osiągnął z Sabah Baku był niespodziewany. W tamtejszej lidze od 2014 roku rządzi Karabach Agdam. W ostatnich jedenastu sezonach wygrywali ligę 10 razy.

Reprezentant Polski gra w Sabah Baku na zasadzie wypożyczenia, które niebawem dobiegnie końca. Na kanale Meczyki.pl ujawnił, że Holstein Kiel, z którym jest związany kontraktem, chce go ściągnąć ponownie do siebie. Mimo to 27-latek przewiduje, że zostanie w Azerbejdżanie. Nie ukrywa, że dobrze mu się żyje w stolicy i chciałby pozostać w obecnym klubie.

Wiąże mnie jeszcze umowa z Holstein Kiel. Tam się zmienił dyrektor sportowy oraz trener. Gdy zobaczyli, że dobrze mi idzie, to chcieliby współpracować dalej, ściągnąć mnie i tak dalej. Ciężko byłoby z transferem stamtąd, bo zażyczyliby sobie więcej pieniędzy niż mam wpisane w klauzuli wykupu przez Sabah. Czuję się tutaj dobrze, zobaczymy, jak dogadają się kluby – mówił Tymoteusz Puchacz.

Pewnie 80 do 20, że uda się zostać. Dużo razy zmieniałem kluby, raz wychodziło mi to na dobre, raz trochę mniej, więc ta stabilizacja w kwestii rozwoju jest dobra. Jeśli do tego gralibyśmy w europejskich pucharach, to w ogóle byłoby super. Myślę, że jest duża szansa na to, że w przyszłym sezonie będę tutaj grał – dodał.

Puchacz odegrał kluczową rolę w zdobyciu mistrzostwa. Łącznie wystąpił w 32 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dwie bramki i zanotował aż jedenaście asyst. Sabah w przyszłym sezonie zagra w el. Ligi Mistrzów.

