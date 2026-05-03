Manchester United szuka następcy Casemiro. Oto nowy kandydat

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Danilo wejdzie w buty Casemiro?

Casemiro jest jednym z najlepszych zawodników w aktualnym sezonie Premier League. Manchester United w letnim okienku transferowym stanie jednak przed bardzo trudnym zadaniem, jakim będzie znalezienie odpowiedniego następcy 34-letniego pomocnika. Brazylijski gwiazdor nie zdecydował się bowiem na przedłużenie wygasającego kontraktu i opuści Old Trafford wraz z końcem tej kampanii. Władze angielskiego klubu rozpoczęły już zatem poszukiwania nowego lidera środka pola.

Do tej pory z przeprowadzką do ekipy Czerwonych Diabłów byli łączeni między innymi Elliott Anderson, Adam Wharton czy Carlos Baleba. Jak informuje serwis „Fogaonet.com”, najnowszym kandydatem jest Danilo. 25-letni brazylijski pomocnik, który na co dzień z powodzeniem gra w Botafogo, mógłby wejść w buty swojego nieco starszego rodaka. Manchester United podobno złożył już wstępne zapytanie w sprawie tego transferu, licząc się z zapłatą kwoty w granicach 40 milionów euro.

Danilo, który miał już okazję sprawdzić się w Premier League, przywdziewa koszulkę ekipy z Rio de Janeiro od lipca 2025 roku, kiedy trafił na Estadio Olimpico Nilton Santos za 23 miliony euro z Nottingham Forest. Wcześniej występował również w Palmeiras oraz PFC Cajazeiras. W trwającym sezonie rozegrał 21 meczów, zdobył 9 bramek i zaliczył 3 asysty. Dwukrotny reprezentant Brazylii ma ważny kontrakt z Botafogo do 30 czerwca 2029 roku. To oznacza, że rozmowy na temat ewentualnej transakcji mogą okazać się wymagające.