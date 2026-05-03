Cenne zwycięstwo Tondeli! Feio ma szansę dokonać cudu

Goncalo Feio ma szansę, żeby uratować Tondelę przed spadkiem. Prowadzona przez niego drużyna pokonała Casa Pia (1:0). Do końca sezonu pozostały jedynie dwa mecze.

Goncalo Feio

Pierwsze zwycięstwo Feio w Tondeli. Rosną szasne na utrzymanie

Goncalo Feio pod koniec marca przejął walczącą o utrzymanie w portugalskiej ekstraklasie Tondelę. Początek pracy w rodzimej lidze nie do końca mu wyszedł. W debiucie przegrał z Vitorią Guimaraes (0:5), a potem przegrywał także z Porto (0:2) i Nacional (0:2). Jedyne punkty wywalczył, remisując ze Sportingiem CP (2:2) oraz Gil Vicente (2:2). Sytuacja w tabeli aż do niedzieli była bardzo trudna.

Na szczęście Feio odniósł pierwsze zwycięstwo w nowym klubie. Jednocześnie kwestia utrzymania nie wydaje się już niemożliwa. Tondela pokonała na wyjeździe Casa Pia (1:0). Decydującego gola zdobył Bebeto, a gospodarze kończyli mecz w dziewięciu.

Na ten moment po 32. kolejkach Tondela zajmuje przedostatnie 17. miejsce z dorobkiem 25 punktów. Casa Pia, która plasuje się na 16. pozycji, dającej baraże o utrzymanie ma tylko o jeden punkt więcej. Natomiast do bezpiecznego miejsca gwarantującego bezpośrednie utrzymanie tracą 3 oczka. Do końca sezonu pozostały dwa mecze. Feio i spółka zagrają z Moreirense oraz Arouca.

Bilans portugalskiego szkoleniowca w Tondeli to 6 meczów, jedno zwycięstwo, dwa remisy i trzy porażki. Kontrakt z klubem obowiązuje go do czerwca tego roku. Wcześniej pracował w Radomiaku Radom, Legii Warszawa i Motorze Lublin.

Casa Pia 0:1 Tondela (68′ Bebeto)