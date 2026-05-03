Real Madryt nastawiony na transfer Nico Paza. Królewscy stracą miliony

Nico Paz ma być pierwszym transferem Realu Madryt przed sezonem 2026/2027. Jak donosi AS, Królewscy zrezygnują z dużego zarobku, byle sprowadzić Argentyńczyka z powrotem na Bernabeu.

Real Madryt zapłaci za Nico Paza, a mógł zarobić na nim miliony

Real Madryt już jakiś czas temu podjął decyzję, że Nico Paz będzie pierwszym transferem przed sezonem 2026/2027. Argentyńczyk po kilku latach przerwy ma wrócić na Bernabeu. Pomoże w tym klauzula odkupu, jaką zapisali w kontrakcie, gdy odchodził do Como. Królewscy zapewnili sobie możliwość ponownego ściągniecia piłkarza za kwotę niższą niż 10 milionów euro.

Co ciekawe, Paz mógł zagwarantować Realowi Madryt duży zastrzyk gotówki zupełnie za darmo. Florentino Perez zagwarantował Los Blancos 50% kwoty od następnego transferu. W ten sposób hiszpański gigant mógł liczyć na mniej więcej 30-40 mln euro.

AS sugeruje, że obecna wartość piłkarza to 65 milionów euro. Bazując na tej kwocie, jeśli zostałby sprzedany za takie pieniądze, to 32,5 mln euro trafiłoby na konto Realu Madryt. Zamiast tego będą musieli wydać ok. 8/9 mln euro, żeby sprowadzić go do klubu. Decyzja jest ostateczna, więc można spodziewać się, że po zakończeniu sezonu pojawi się oficjalny komunikat, potwierdzający transfer.

Latem tamtego roku Como odrzuciło oferty za Nico Paza. Reprezentanta Argentyny chciał sprowadzić m.in. Tottenham. Duże zainteresowanie płynęło również od innego włoskiego klubu – Interu Mediolan.

W tym sezonie Nico Paz tak jak w poprzedniej kampanii ponownie jest kluczowym zawodnikiem Como. Łącznie ma na swoim koncie 39 meczów, w których zdobył 13 goli i zanotował 8 asyst.