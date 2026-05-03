Newcastle może stracić gwiazdę. Chce odejść do ligowego rywala!

Newcastle United może stracić obrońcę. Jak podaje portal HandofArsenal na portalu X, zawodnik jest przekonany, że odejdzie do Arsenalu.

Livramento może odejść z Newcastle. Chce dołączyć do Arsenalu

Arsenal planuje wzmocnić defensywę, aby zwiększyć rywalizację w zespole. Jednym z głównych celów transferowych ze względu na swoją szybkość oraz wszechstronność stał się Tino Livramento. Anglik potrafi z powodzeniem grać po obu stronach boiska. Mimo to pozyskanie gwiazdora Newcastle United będzie trudnym zadaniem.

Sroki oczekują za swojego zawodnika 70 milionów funtów. Czują presję ze strony władz Premier League i muszą dbać o odpowiedni balans finansowy. Z drugiej strony sprzedaż tak wartościowego gracza dałaby Eddiemu Howe’owi środki na przebudowę składu.

Jednocześnie zarząd Arsenalu musi zdecydować, czy warto ryzykować tak ogromne pieniądze za młodego obrońcę. Poza wysoką ceną sporym problemem może okazać się też historia zdrowotna zawodnika. W trakcie tego sezonu Anglik opuścił ponad 30 spotkań z powodu uciążliwych urazów pachwiny.

Dodatkowo rozwój wydarzeń obserwuje także Manchester City. Obywatele są gotowi do licytacji, co może jeszcze bardziej wywindować kwotę za utalentowanego defensora.

Wszystko zależy teraz od negocjacji pomiędzy stronami, ale według źródła Livramento jest przekonany, że niedługo trafi na Emirates Stadium.

