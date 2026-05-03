Manchester United wraca do Ligi Mistrzów! Liverpool gonił, ale poległ [WIDEO]

Manchester United pokonał Liverpool (3:2). Tym samym Czerwone Diabły zapewniły sobie awans do Ligi Mistrzów. The Reds odrobili stratę dwóch goli, ale nie byli w stanie dowieźć remisu do końca.

Szalona Bitwa o Anglię na Old Trafford! Man United wygrywa z Liverpoolem

Manchester United potrzebował tylko jednego punktu, żeby zapewnić sobie awans do Ligi Mistrzów. W niedzielę po południu podejmowali na własnym stadionie Liverpool, czyli urzędującego jeszcze mistrza Anglii. W hicie 34. kolejki Premier League kibice oglądali aż pięć bramek, szaloną pogoń The Reds i finalnie zwycięstwo gospodarzy. O wyniku przesądził gol Kobbiego Mainoo.

Czerwone Diabły bardzo szybko narzuciły tempo. Już po kwadransie podopieczni Michaela Carricka prowadzili różnicą dwóch bramek. Najpierw na listę strzelców wpisał się Matheus Cunha, a osiem minut później do siatki trafił Benjamin Sesko.

Po zmianie stron Liverpool rzucił się do odrabiania strat. W 47. minucie indywidualną akcję przeprowadził Dominik Szoboszlai, który uderzył po długim słupku, zostawiając Senne Lammensa bez szans na udaną interwencję.

Nie minęło nawet dziesięć minut, a The Reds odrobili stratę do rywali. Koszmarny błąd popełnił Senne Lammens. Bramkarz Czerwonych Diabłów podał piłkę do rywala, co goście od razu wykorzystali. Do remisu doprowadził Cody Gakpo.

Podopieczni Carricka nie odpuścili i ruszyli do ataku, żeby zdobyć komplet punktów. W 77. minucie po zamieszaniu w polu karnym do bezpańskiej piłki podbiegł Kobbie Mainoo, decydując się na atomowe uderzenie zza pola karnego, które zaskoczyło bramkarza The Reds.

Finalnie Manchester United pokonał Liverpool (3:2) i przypieczętował awans do Ligi Mistrzów. Podopieczni Arne Slota nie są jeszcze pewni gry w elitarnych rozgrywkach. Natomiast może to się zmienić już w przyszłym tygodniu, jeśli wygrają z Chelsea.

Manchester United 3:2 Liverpool (6′ Cunha, 14′ Sesko, 77′ Mainoo – 47′ Szoboszlai, 56′ Gakpo)