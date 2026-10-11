Mbappe rozważa odejście z Realu Madryt. W Hiszpanii są w szoku

15:08, 11. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Daniel Riolo / Cadena SER

Kylian Mbappe zastanawia się nad przyszłością w Realu Madryt. Z wypowiedzi Daniela Riolo na antenie Cadena SER wynika, że piłkarz myśli o zmianie otoczenia latem przyszłego roku. Jest niezadowolony z tego, co dzieje się w klubie.

Kylian Mbappe
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe myśli o odejściu z Realu. Padła konkretna data

Kylian Mbappe gra w Madrycie dopiero od dwóch lat, lecz jego pobyt w hiszpańskim klubie nie przebiega tak, jak oczekiwano. Pod względem indywidualnym wszystko się zgadza. Natomiast najważniejsze czego brakuje, to sukcesów klubowych w najważniejszych rozgrywkach. Do tej pory 27-latek mógł świętować jedynie zdobycie Superpucharu UEFA w 2024 roku. W La Liga w obu sezonach Los Blancos kończyli za FC Barceloną.

Dziennikarz Daniel Riolo z RMC Sport ujawnił na antenie Cadena SER, że istnieje duża szansa na szokujący scenariusz. Z jego informacji wynika, że Mbappe rozważa odejście z Realu Madryt latem przyszłego roku. Francuz nie jest zadowolony z tego, co się dzieje wokół klubu.

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Myślę, że jest rozczarowany tym, co zastał w Realu Madryt. Drużyna nie wygląda tak, jak sobie wyobrażał po przyjściu Mourinho. To właściwie ten sam zespół co w poprzednim sezonie, z tymi samymi problemami. Zmienił się jedynie trener. Podkreślam, że to bardziej moje odczucie niż konkretna informacja, ale jego zachowanie nie jest normalne. Nie jest normalne, że opuszczasz zgrupowanie reprezentacji Francji, a potem wychodzisz do klubu nocnego i publikujesz nagrania z jazdy na rowerze. To nie jest dobry sygnał wysyłany do kibiców Realu Madryt – mówił Riolo na antenie Cadena SER.

Uważam, że odejście Mbappe latem przyszłego roku jest możliwe. Jeśli nie będzie miał drużyny, jakiej oczekuje, taki scenariusz jest realny. Nie sądzę, żeby był szczęśliwy z powodu tego wszystkiego, co dzieje się w Realu Madryt w tym sezonie. Jednak jego zachowanie jest dla mnie bardzo niepokojące – dodał dziennikarz.

Mbappe w barwach Realu Madryt rozegrał 112 meczów, w których strzelił 94 bramki i zanotował 14 asyst.

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