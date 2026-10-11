Mbappe rozważa odejście z Realu Madryt. W Hiszpanii są w szoku

Kylian Mbappe zastanawia się nad przyszłością w Realu Madryt. Z wypowiedzi Daniela Riolo na antenie Cadena SER wynika, że piłkarz myśli o zmianie otoczenia latem przyszłego roku. Jest niezadowolony z tego, co dzieje się w klubie.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe myśli o odejściu z Realu. Padła konkretna data

Kylian Mbappe gra w Madrycie dopiero od dwóch lat, lecz jego pobyt w hiszpańskim klubie nie przebiega tak, jak oczekiwano. Pod względem indywidualnym wszystko się zgadza. Natomiast najważniejsze czego brakuje, to sukcesów klubowych w najważniejszych rozgrywkach. Do tej pory 27-latek mógł świętować jedynie zdobycie Superpucharu UEFA w 2024 roku. W La Liga w obu sezonach Los Blancos kończyli za FC Barceloną.

Dziennikarz Daniel Riolo z RMC Sport ujawnił na antenie Cadena SER, że istnieje duża szansa na szokujący scenariusz. Z jego informacji wynika, że Mbappe rozważa odejście z Realu Madryt latem przyszłego roku. Francuz nie jest zadowolony z tego, co się dzieje wokół klubu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– Myślę, że jest rozczarowany tym, co zastał w Realu Madryt. Drużyna nie wygląda tak, jak sobie wyobrażał po przyjściu Mourinho. To właściwie ten sam zespół co w poprzednim sezonie, z tymi samymi problemami. Zmienił się jedynie trener. Podkreślam, że to bardziej moje odczucie niż konkretna informacja, ale jego zachowanie nie jest normalne. Nie jest normalne, że opuszczasz zgrupowanie reprezentacji Francji, a potem wychodzisz do klubu nocnego i publikujesz nagrania z jazdy na rowerze. To nie jest dobry sygnał wysyłany do kibiców Realu Madryt – mówił Riolo na antenie Cadena SER.

– Uważam, że odejście Mbappe latem przyszłego roku jest możliwe. Jeśli nie będzie miał drużyny, jakiej oczekuje, taki scenariusz jest realny. Nie sądzę, żeby był szczęśliwy z powodu tego wszystkiego, co dzieje się w Realu Madryt w tym sezonie. Jednak jego zachowanie jest dla mnie bardzo niepokojące – dodał dziennikarz.

Mbappe w barwach Realu Madryt rozegrał 112 meczów, w których strzelił 94 bramki i zanotował 14 asyst.