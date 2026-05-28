Real Madryt już zdecydował, kto uzupełni tercet z Mbappe i Viniciusem

fot. dpa picture alliance archive Na zdjęciu: Vinicius Junior i Kylian Mbappe

Endrick z konkretną rolą po powrocie do Realu

Real Madryt ma wielkie nadzieje związane z przyszłym sezonem po dwóch nieudanych latach. Królewscy ponownie nie zdołali sięgnąć po choćby jedno trofeum, więc muszą się pilnie poprawić. Nowym trenerem ma zostać Jose Mourinho, o ile Florentino Perez pozostanie na swoim stanowisku po wyborach. Kandydatura Portugalczyka sugeruje, że w klubie potrzebny jest ktoś, kto wstrząśnie szatnią i pokaże największym gwiazdom właściwą drogę. Jednocześnie nie ma mowy o sprzedaży Kyliana Mbappe czy Viniciusa Juniora.

Gwiazdorski duet ma pozostać na Santiago Bernabeu. Real powoli przymierza się do konkretnych ruchów kadrowych, a Mourinho chciałby przede wszystkim przebudować defensywę. Kibice nie powinni spodziewać się istotnych wzmocnień ofensywy, o ile uda się zatrzymać wszystkich kluczowych piłkarzy.

Plan zakłada postawienie na Endricka, który ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w Olympique Lyon. We Francji potwierdził, że jest niezwykłym talentem – w 21 meczach zanotował osiem bramek oraz osiem asyst, zachwycając techniką i odwagą. „AS” ujawnia, że w założeniu Brazylijczyk ma uzupełnić zabójczy ofensywny tercet z Viniciusem oraz Mbappe. Będzie grał na prawym skrzydle, podczas gdy Francuz pozostanie numerem „dziewięć”.