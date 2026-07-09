Cracovia poluje na napastnika. Ciekawy transfer na horyzoncie

PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Grzelak

Fran Brodić ma dołączyć do Cracovii

Cracovia ma za sobą trudne poprzednie rozgrywki, w których długo musiały oglądać się za siebie w ligowej tabeli. Ostatecznie krakowski zespół zakończył sezon na 13. miejscu, zdobywając 42 punkty. Jak dotąd jedynym potwierdzonym transferem jest Dominik Baumgartner z Wolfsberger AC. Cracovia nie zamierza jednak poprzestawać na jednym wzmocnieniu i aktywnie rozgląda się za kolejnymi zawodnikami.

W ostatnich tygodniach krakowski klub był łączony między innymi z Bohdanem Wjunnykiem z Lechii Gdańsk oraz Filipem Marchwińskim z włoskiego Lecce. Wszystko wskazuje jednak na to, że najbliżej przeprowadzki do zespołu Pasów jest obecnie Fran Brodić.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Według informacji chorwackiego portalu germanijak.hr, Cracovia jest zainteresowana pozyskaniem 29-letniego napastnika i znajduje się blisko jego zakontraktowania. Chorwat z końcem czerwca rozstał się z Ujpest FC, w którym występował przez ostatnie dwa lata.

Brodić w przeszłości reprezentował m.in barwy Dinama Zagrzeb oraz NK Varazdin. Ostatni sezon nie był jednak dla niego szczególnie udany pod względem liczb. W barwach Ujpestu rozegrał 19 spotkań w lidze węgierskiej, zdobywając jedną bramkę oraz notując dwie asysty. Mi

Według serwisu Transfermarkt.de, wartość rynkowa Chorwata wynosi obecnie 600 tysięcy euro. Co ciekawe, transfer snajpera ma być na życzenie Bartosza Grzelaka, którzy dobrze znają się ze wspólnej pracy na Węgrzech. Na inaugurację rozgrywek Cracovia zmierzy się na wyjeździe z Lechem Poznań przy ulicy Bułgarskiej. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:15.