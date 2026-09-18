Real Madryt zgłosił się po mistrza świata. Perez od razu dostał odpowiedź

22:40, 18. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Football Insider

Martin Zubimendi to mistrz Europy oraz mistrz świata. O wyjściowej jedenastce Arsenalu może tylko pomarzyć. Mimo to Kanonierzy nie zamierzają go sprzedawać do Realu Madryt, który o niego pyta.

Florentino Perez
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fot. Nacho Hernandez / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Zubimendi nie dla Realu. Arsenal zamknął temat transferu

Real Madryt miał kilka celów transferowych w minionym oknie. Nie wszystkie udało się jednak zrealizować. Mimo to transfery, jakie przeprowadził Florentino Perez zostały przyjęte z entuzjazmem. Wielu ekspertów sugeruje, że było to jedno z najlepszych okienek transferowych w erze obecnego prezydenta.

Pozycje, których nie udało się wzmocnić albo te, które wymagały większej głębi, będą wzmocniono w kolejnych miesiącach. Transfery w styczniu raczej nie wchodzą w grę. Nie jest tajemnicą, że działacz nie lubi zmieniać składu w trakcie sezonu. Natomiast latem na pewno sięgną po obrońcę i pomocnika.

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Królewscy chcieli dokonać dwóch transferów więcej. Ich celem było ściągnięcie jeszcze jednego stopera, a także środkowego pomocnika. Do środka pola rozważany był Rodri, który otrzymał ofertę, ale wybrał FC Barcelonę. Innym kandydatem był Martin Zubimendi, czyli także mistrz świata i mistrz Europy.

Football Insider donosi, że transfer Zubimendiego nie wydarzy się ani teraz, ani w najbliższej przyszłości. Arsenal definitywnie zamknął temat sprzedaży reprezentanta Hiszpanii. Jest to o tyle dziwne, że u Mikela Artety 27-letni piłkarz jest zaledwie zawodnikiem do rotacji. W bieżącym sezonie wystąpił w 7 meczach, ale tylko raz rozpoczął w wyjściowym składzie. Na dodatek zagrał nie w środku pola, a jako prawy obrońca. W pozostałych meczach, gdy wchodził z ławki rezerwowych, uzbierał jedynie 82 minuty.

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