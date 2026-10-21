Real Madryt zgłosił się do gwiazdy Arsenalu. Na stole 100 mln euro

Real Madryt skontaktował się z przedstawicielami piłkarza Arsenalu. Ich celem jest Riccardo Calafiori. Jak donosi serwis CaughtOffisde, Kanonierzy mogą zażądać ponad 100 milionów euro za kluczowego zawodnika.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Calafiori na liście życzeń Realu Madryt

Real Madryt w przeszłości był zainteresowany Riccardo Calafiorim. 24-latek wybrał jednak transfer do Arsenalu, gdzie występuje od ponad dwóch lat. Mimo to nie zniknął z radarów Los Blancos. Cały czas jego nazwisko przewijało się w kontekście możliwych wzmocnień na Bernabeu. Z doniesień serwisu CaughtOffside.com wynika, że lewy obrońca nadal jest uważnie obserwowany. Co więcej, Królewscy podjęli już pierwsze kroki.

Hiszpanie mieli skontaktować się z przedstawicielami piłkarza, aby wybadać możliwość potencjalnego transferu. Żadna oferta nie została jednak jeszcze złożona. Transfer nie będzie łatwy do zrealizowania, ponieważ Arsenal uważa go za kluczowego zawodnika. Na dodatek piłkarz nie chce zmieniać klubu.

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Sytuacja mogłaby się zmienić tylko w momencie oferty z gatunku nie do odrzucenia. Kanonierzy z racji trzyletniego kontraktu mogą zażądać ponad 100 milionów euro. Sam zawodnik z pewnością musiałby dostać również indywidualną propozycję na bardzo wysokim poziomie finansowym.

Calafiori stał się kluczowym piłkarzem u Mikela Artety. Jego uniwersalność sprawia, że może grać nie tylko na lewej stronie obrony, ale również jako stoper. Łącznie wystąpił już w 73 meczach, w których strzelił sześć goli i zanotował siedem asyst. Jego umowa wygasa dopiero w czerwcu 2029 roku. Wcześniej był związany z Bologną, Venezią, FC Basel oraz AS Romą.