Barcelona zatrzymana przez PSG. Flick wskazał przyczynę porażki

FC Barcelona przegrała pierwszy mecz w tym sezonie. W starciu z Paris Saint-Germain musieli uznać wyższość rywala (2:4). Hansi Flick zasugerował, że strata trzeciego gola załamała zespół.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick: PSG pokazało, że jest lepszą drużyną od Barcelony

FC Barcelona miała na swoim koncie serię jedenastu zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach. W sezonie 2026/2027 nie przegrali żadnego spotkania. Wspaniała passa dobiegła jednak końca we wtorek (20 października). Katalończycy nie dali rady Paris Saint-Germain, przegrywając (2:4).

Podopieczni Hansiego Flicka dwukrotnie wracali po stracie bramki, doprowadzając do remisu. Ostatnie dziesięć minut przesądziło o wszystkim, a trafienia Vitinhi i Fabiana Ruiza zapewniły komplet punktów paryskiej drużynie. W efekcie Blaugrana spadła na 5. miejsce w tabeli fazy ligowej.

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Hansi Flick podczas konferencji prasowej wskazał na kluczowy moment spotkania. Jego zdaniem stracona bramka na (2:3) załamała drużynę. Szkoleniowiec wprost przyznał, że PSG udowodniło, że wciąż jest drużyną lepszą niż Barcelona. Jednocześnie zasugerował, że przygotowania do tego spotkania nie były najlepsze.

– Myślę, że po stracie bramki na 3:2 nasza drużyna się załamała. Przeanalizujemy ten mecz, ponieważ było w nim również wiele pozytywnych aspektów. Nadal pozostaję optymistą – powiedział Hansi Flick, cytowany przez Jijantes.

– PSG pokazało, że jest lepszą drużyną od nas. Wiele nauczyliśmy się z tego spotkania. Nie chcę szukać wymówek, ale trzeba przyznać, że nasze przygotowania do tego meczu po spotkaniu z Sevillą nie były najlepsze – dodał.

W najbliższy weekend Barcelonę czeka kolejny trudny test. Przed własną publicznością zmierzą się z Realem Madryt w El Clasico.