Barcelona zatrzymana przez PSG. Flick wskazał przyczynę porażki

10:29, 21. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Jijantes

FC Barcelona przegrała pierwszy mecz w tym sezonie. W starciu z Paris Saint-Germain musieli uznać wyższość rywala (2:4). Hansi Flick zasugerował, że strata trzeciego gola załamała zespół.

Hansi Flick
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick: PSG pokazało, że jest lepszą drużyną od Barcelony

FC Barcelona miała na swoim koncie serię jedenastu zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach. W sezonie 2026/2027 nie przegrali żadnego spotkania. Wspaniała passa dobiegła jednak końca we wtorek (20 października). Katalończycy nie dali rady Paris Saint-Germain, przegrywając (2:4).

Podopieczni Hansiego Flicka dwukrotnie wracali po stracie bramki, doprowadzając do remisu. Ostatnie dziesięć minut przesądziło o wszystkim, a trafienia Vitinhi i Fabiana Ruiza zapewniły komplet punktów paryskiej drużynie. W efekcie Blaugrana spadła na 5. miejsce w tabeli fazy ligowej.

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Hansi Flick podczas konferencji prasowej wskazał na kluczowy moment spotkania. Jego zdaniem stracona bramka na (2:3) załamała drużynę. Szkoleniowiec wprost przyznał, że PSG udowodniło, że wciąż jest drużyną lepszą niż Barcelona. Jednocześnie zasugerował, że przygotowania do tego spotkania nie były najlepsze.

Myślę, że po stracie bramki na 3:2 nasza drużyna się załamała. Przeanalizujemy ten mecz, ponieważ było w nim również wiele pozytywnych aspektów. Nadal pozostaję optymistą – powiedział Hansi Flick, cytowany przez Jijantes.

PSG pokazało, że jest lepszą drużyną od nas. Wiele nauczyliśmy się z tego spotkania. Nie chcę szukać wymówek, ale trzeba przyznać, że nasze przygotowania do tego meczu po spotkaniu z Sevillą nie były najlepsze – dodał.

W najbliższy weekend Barcelonę czeka kolejny trudny test. Przed własną publicznością zmierzą się z Realem Madryt w El Clasico.

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