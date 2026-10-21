Barcelona dostała cios przed El Clasico. Wiadomo, co z Olmo

Dani Olmo nie wystąpi w El Clasico. Reprezentant Hiszpanii doznał kontuzji w meczu z PSG. Jak poinformował AS, przerwa w grze pomocnika FC Barcelony może potrwać do pięciu tygodni.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Olmo kontuzjowany. Nie zagra w meczu Barcelona – Real

FC Barcelona nie dość, że przegrała z Paris Saint-Germain aż (2:4), to na dodatek straciła ważnego zawodnika. W trakcie spotkania kontuzji doznał Dani Olmo. Reprezentant Hiszpanii pojawił się w wyjściowej jedenastce, ale już w 27. minucie musiał opuścić boisko. Pierwsze prognozy wskazują na naderwanie mięśnia przywodziciela w lewej nodze. W środę pomocnik przejdzie szczegółowe badania, które wszystko wyjaśnią.

Jeśli potwierdzą się doniesienia o kontuzji przywodziciela, Olmo wypadnie z gry na kilka tygodni. Jego występ w El Clasico z Realem Madryt jest praktycznie wykluczony. Natomiast może wypaść z planów Hansiego Flicka na zdecydowanie dłuższy czas, a konkretnie od czterech do pięciu tygodni.

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Olmo to kolejny piłkarz Blaugrany, który jest kontuzjowany. Obecnie na liście niedostępnych są także Jules Kounde, Eric Garcia i Andreas Christensen. W tym sezonie hiszpański pomocnik jest używany do rotacji. Zagrał w 12 meczach, w których strzelił gola i zaliczył cztery asysty, ale tylko w pięciu spotkaniach pojawiał się w wyjściowej jedenastce. W mediach często pojawiają się plotki dot. potencjalnego transferu do Bayernu Monachium.

Porażka z PSG była pierwszym przegranym meczem FC Barcelony w tym sezonie. Wcześniej podopieczni Hansiego Flicka zanotowali serię jedenastu zwycięstw z rzędu. W tabeli La Liga mają już sześć punktów przewagi nad Realem Madryt. Jeśli wygrają El Clasico, mogą jeszcze bardziej uciec rywalom w walce o mistrzostwo Hiszpanii.