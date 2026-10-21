Raków wybrał nowego trenera. Wielki powrót stał się faktem

10:34, 21. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  rakow.com

Raków Częstochowa zatrudnił już trzeciego szkoleniowca w sezonie 2026/2027. Nowym trenerem został Dawid Szwarga, dla którego to powrót pod Jasną Górę. Wcześniej prowadził zespół w latach 2023/2024.

Michał Świerczewski
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fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Świerczewski

Dawid Szwarga trenerem Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa od momentu odejścia Marka Papszuna nie potrafi znaleźć odpowiedniego trenera. W ciągu ostatnich miesięcy drużynę prowadził Łukasz Tomczyk, Dawid Kroczek, Dawid Szulczek oraz Tomasz Kaczmarek. Ten ostatni został zwolniony zaledwie po nieco ponad miesiącu pracy. W ostatnich dniach trwały poszukiwania nowego szkoleniowca. Faworyt od razu był jeden – Dawid Szwarga. Właśnie on podjął się trudnego zadania.

Na oficjalnej stronie Medalików pojawiła się informacja, że Szwarga ponownie został trenerem pierwszego zespołu. 36-latek podpisał kontrakt z klubem do czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia. Jednocześnie opuścił GKS Katowice, gdzie pracował jako asystent Rafała Góraka.

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W Częstochowie kibice oraz zawodnicy doskonale go znają. Szwarga w latach 2021-2023 oraz od lipca do grudnia 2024 roku był asystentem Marka Papszuna. Z kolei w sezonie 2023/2024 samodzielnie prowadził drużynę, awansując do fazy grupowej Ligi Europy. Łącznie prowadził zespół w 52 meczach, a jego bilans to 22 zwycięstwa, 13 remisów i 17 porażek. Średnio zdobywał 1,52 punktu na mecz.

Poza Rakowem pracował w Arce Gdynia w latach 2024-2026. Wywalczył z nimi awans do PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2024/2025.

Pierwsza konferencja prasowa nowego-starego trenera odbędzie się w najbliższy piątek. Dzień później Szwarga ponownie zadebiutuje na ławce Medalików. W weekend Raków zmierzy się na wyjeździe z Wisłą Kraków.

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