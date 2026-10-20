Carrick uspokoił kibiców Manchesteru United. Tak tłumaczy problemy

Michael Carrick nie widzi poważnego kryzysu w Man Utd. Przed meczem z Como trener cytowany przez "Manchester Evening News" wyjaśnił, co stoi za gorszymi wynikami zespołu.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United zawodzi, a Michael Carrick odpowiada

Michael Carrick przekonuje, że obecne problemy Man Utd nie wynikają z głębokiego kryzysu, lecz z detali, które w piłce nożnej potrafią przesądzić o końcowym rezultacie. Po obiecującej passie w poprzednim sezonie drużyna nie potrafi utrzymać równie dobrego poziomu. Trener nie zamierza jednak szukać nadzwyczajnych przyczyn, wskazując na elementy, które jego zespół musi poprawić.

– To mogą być drobiazgi. Mecze i wyniki, powiedziałbym, że to kwestia drobnych detali, ale ostatecznie taka jest piłka nożna. W związku z tym im bliżej, tym lepiej, chyba że te drobne sprawy nie działają na twoją korzyść – rzekł Carrick cytowany przez „Manchester Evening News”.

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Trener zwrócił uwagę, że w zeszłym sezonie Manchester United potrafił przechylać szalę zwycięstwa na swoją stronę. Teraz podobne sytuacje częściej kończą się rozczarowaniem. Carrick dostrzega jednak przestrzeń do poprawy i nie uważa, aby zespół mierzył się z problemem, którego nie da się rozwiązać wspólną pracą.

– Myślę, że w zeszłym roku dobrze nam szło w pewnych kwestiach, przechylając szalę zwycięstwa na naszą korzyść, a tym razem były rzeczy, które działały na naszą niekorzyść. Z niektórymi możemy sobie lepiej poradzić i możemy pomóc, ale nie sądzę, żeby to był jakiś poważny problem – stwierdził Anglik.

Carrick wierzy, że odpowiednia reakcja pozwoli drużynie wrócić do regularnego wygrywania. Podkreślił, że zawodnicy wiedzą, nad czym muszą pracować, a cały zespół jest gotowy podjąć wyzwanie.

– Myślę, że wiemy, nad czym musimy popracować jako grupa i nad tym pracujemy. Jesteśmy przekonani, że uda nam się połączyć siły i wrócić na zwycięską ścieżkę. Grupa, zespół, drużyna zdecydowanie są do tego zdolne – zapewnił trener.

Środowe starcie Man Utd z przedstawicielem Serie A odbędzie się o godzinie 18:45. Obie ekipy powalczą o swoje drugie zwycięstwo w rozgrywkach.