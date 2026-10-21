Barcelona przegrała, ale on wygrał. Flick zachwycony piłkarzem Barcelony

FC Barcelona nie ma powodów do zadowolenia po porażce z PSG. Niemniej jednak Hansi Flick był pod wrażeniem występu jednego z piłkarzy. W samych superlatywach mówił o Xavim Esparcie.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Espart zrobił wrażenie. Flick chwali talent Barcelony

FC Barcelona przegrała pierwszy mecz w nowym sezonie, ale nastąpiło to dopiero w spotkaniu numer dwanaście. Wcześniej wygrali wszystkie jedenaście meczów z rzędu. Mimo porażki Hansi Flick starał się szukać pozytywów po starciu z Paris Saint-Germain. Znalazł przynajmniej jeden, a konkretnie znakomity występ Xaviego Esparta. Cytowany przez Mundo Deportivo, mówił o wychowanku Blaugrany w samych superlatywach.

– Espart prezentuje niesamowity poziom. Już w poprzednim sezonie byłem pod wrażeniem jego umiejętności, potem na EURO U19, po których dołączył do nas. Od tego momentu pozostaje w wysokiej formie. Nie było mu łatwo bronić z PSG, a zagrał znakomicie – powiedział Hansi Flick.

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Xavi Espart to zaledwie 19-letni piłkarz, który stał się objawieniem tego sezonu. Nastolatek wygryzł ze składu Alejandro Balde i zajął jego miejsce na lewej stronie obrony, choć nominalnie występuje po prawej stronie. Właśnie tam zagrał przeciwko PSG, gdzie miał za zadanie powstrzymać Kvaratskhelię. Ze swojego zdania wywiązał się bardzo dobrze, o czym świadczą powyższe słowa szkoleniowca.

W tym sezonie Espart ma na swoim koncie 8 meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty.