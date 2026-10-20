Juventus potrzebuje ratunku. To byłby hit

Juventus może ponownie postawić na Antonio Conte. Jak informuje "La Gazzetta dello Sport", były trener Turyńczyków mieszka w pobliżu klubu. Jego powrót staje się bardzo realny.

fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Juventus ma kandydata na ratownika

Juventus szuka sposobu na odzyskanie dawnej pozycji, a nazwisko Antonio Conte natychmiast przywołuje wspomnienia o okresie wielkich sukcesów. Włoski szkoleniowiec pozostaje bez pracodawcy po rozstaniu z SSC Napoli i nie wyklucza rozpoczęcia nowego wyzwania jeszcze w trakcie sezonu. Co więcej, na stałe mieszka w Turynie, zaledwie kilka kilometrów od stadionu i ośrodka treningowego Starej Damy. Według wieści „La Gazzetta dello Sport” te okoliczności dodatkowo podsycają spekulacje dotyczące jego przyszłości.

Conte doskonale zna realia Juventusu. To właśnie pod jego wodzą zespół rozpoczął serię dziewięciu kolejnych mistrzostw Włoch, zdobywając trzy pierwsze tytuły. W sezonie 2013/14 drużyna ustanowiła rekord Serie A, kończąc rozgrywki z dorobkiem 102 punktów. Później trener odnosił sukcesy także z Chelsea i Interem Mediolan, udowadniając, że potrafi szybko przywracać zespołom pozycję wśród krajowej elity.

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Sam szkoleniowiec nie zamyka drzwi przed nową pracą. W rozmowie z „The Athletic” przyznał, że może objąć drużynę w trakcie sezonu, jeśli propozycja będzie odpowiednio atrakcyjna. Dla kibiców Juventusu takie słowa mogą brzmieć jak zapowiedź możliwego powrotu.

Nie wiadomo jednak, czy turyński klub rzeczywiście zdecyduje się na ponowne zatrudnienie 56-letniego szkoleniowca. Ewentualna współpraca oznaczałaby powrót do dobrze znanego środowiska i próbę odbudowy drużyny, z którą Conte jest związany zarówno jako były piłkarz, jak i trener. Na razie pozostaje to scenariuszem, który rozpala wyobraźnię sympatyków Starej Damy.