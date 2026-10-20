Liverpool i Chelsea chcą wzmocnienia. Na radarze gwiazda Bournemouth

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Trzech gigantów Premier League i jeden cel

Marcus Tavernier ma za sobą obiecujący początek sezonu, który może otworzyć mu drogę do jednego z czołowych angielskich klubów. 27-latek zdobył już cztery bramki w siedmiu występach w Premier League, a w niedzielę ponownie wpisał się na listę strzelców. Jego trafienie pomogło Bournemouth pokonać Sunderland (2:0). Dobra forma zawodnika może sprawić, że przed zimowym oknem transferowym zainteresowanie jego usługami jeszcze wzrośnie.

Liverpool i Chelsea to kluby wymieniane w kontekście potencjalnego ruchu, ale na liście pojawił się również Manchester United. W przypadku ekipy z Old Trafford sytuacja jest jednak mniej jednoznaczna. Jak wynika z informacji przytoczonych przez „Daily Mail”, źródła związane z klubem zaprzeczają, jakoby Man Utd aktywnie monitorował sytuację skrzydłowego. Wieści transferowe nie muszą zatem oznaczać, że Czerwone Diabły rzeczywiście przygotowują ofertę.

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Tavernier występuje w Bournemouth od czterech lat. Angielski klub pozyskał go z Middlesbrough za mniej więcej 10 milionów funtów. Od tego czasu piłkarz rozwijał się na poziomie Premier League, a jego obecna dyspozycja może zwiększyć jego wartość na rynku transferowym. Ewentualny transfer do zespołu walczącego o najwyższe cele byłby kolejnym ważnym krokiem w jego karierze.

Znaczenie może mieć również podejście Bournemouth do zimowego okna. Według ostatnich informacji kluby zainteresowane zawodnikami tej drużyny mogą liczyć na gotowość do rozmów, jeśli przedstawią odpowiednio atrakcyjne oferty. Nie oznacza to jednak, że odejście Taverniera jest przesądzone. Na razie nie ujawniono konkretnej propozycji, a ewentualny transfer będzie zależał zarówno od decyzji Bournemouth, jak i rzeczywistego zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców.