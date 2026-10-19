Klęska 1:6 miała swoje konsekwencje. Korona podjęła decyzję

Korona Kielce rozstała się z trenerem Jackiem Zielińskim po bolesnej porażce z Lechem Poznań. O zwolnieniu 65-letniego szkoleniowca poinformował Marcin Borzęcki z Kanału Sportowego.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Katastrofa Korony przelała czarę goryczy

Korona Kielce zdecydowała się na zmianę na ławce trenerskiej po dotkliwej klęsce z Lechem w Poznaniu. Złocisto-krwiści ulegli mistrzom Polski aż 1:6, a rozmiary porażki spotęgowały wątpliwości dotyczące dalszej współpracy z Jackiem Zielińskim. Informacje o możliwym rozstaniu pojawiały się już w trakcie niedzielnego spotkania, a teraz Marcin Borzęcki z Kanału Sportowego przekazał wiadomość o zwolnieniu trenera, co zacytował w audycji „Moc Futbolu” prowadzący Michał Pol.

Zieliński pracował w Kielcach od sierpnia 2024 roku. Przed rozpoczęciem obecnego sezonu oczekiwania wobec drużyny znacząco wzrosły za sprawą kosztownych wzmocnień. Klub miał ambicje, aby włączyć się do walki o europejskie puchary, jednak dotychczasowe wyniki nie spełniały tych nadziei. Po dziesięciu spotkaniach Korona zgromadziła 15 punktów i plasuje się w środku tabeli, tracąc 11 oczek do pierwszego Górnika Zabrze.

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Porażka z Lechem była szczególnie bolesna, ponieważ Kielczanie już do przerwy przegrywali 0:4. Po spotkaniu Zieliński nie ukrywał rozczarowania postawą zespołu. Przyznał, że rywale ich zdeklasowali, a drużynie nie pozostało nic innego, jak przyjąć porażkę z pokorą. Nie był to zresztą pierwszy niepokojący wynik Korony w ostatnich tygodniach.

Spokojnie, poniedziałek dopiero się rozpoczął. Przenieśmy się do Kielc. 😬



Marcin Borzęcki po raz kolejny informuje o zwolnieniu trenera Ekstraklasy! pic.twitter.com/vBMbpjoWkM — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) October 19, 2026

Ogólnie w Kielcach trzeba teraz rozstrzygnąć, kto przejmie zespół po odejściu 65-latka. W medialnych spekulacjach pojawił się już Filip Raczkowski, czyli dotychczasowy asystent Zielińskiego, który mógłby tymczasowo poprowadzić drużynę. Według informacji Szymona Janczyka z Meczyków taki wariant jest rozważany, ale nie oznacza to jeszcze, że klub oficjalnie potwierdził wybór następcy. Najbliższym rywalem Korony będzie GKS Katowice.