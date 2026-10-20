Man United chciał trzy wielkie gwiazdy. Ten Hag ujawnił nazwiska

Manchester United mógł sprowadzić trzy duże gwiazdy. O każdą z nich zabiegał Erik ten Hag, a więc ówczesny menedżer Czerwonych Diabłów. W rozmowie z The Athletic padły nazwiska takich graczy jak Harry Kane, Declan Rice czy Frenkie De Jong.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Kane, De Jong i Rice – każdego z nich Ten Hag chciał w Man United

Manchester United znów zawodzi. W weekend przedłużyli serię meczów bez zwycięstwa do sześciu, remisując z Leeds (1:1). W efekcie zajmują dopiero 13. miejsce w tabeli Premier League z dorobkiem zaledwie siedmiu punktów po siedmiu kolejkach. Niepewna jest przyszłość Michaela Carricka.

Do czasów pracy na Old Trafford wrócił Erik ten Hag. Holenderski szkoleniowiec w rozmowie z The Athletic poruszył kilka wątków dot. Czerwonych Diabłów. Okazuje się, że w przeszłości Man United mógł sprowadzić trzy duże gwiazdy. 56-latek wymienił takich graczy jak Harry Kane, Declan Rice i Frenkie De Jong.

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– Chcieliśmy Declana Rice’a w Man United, ale problem był taki, że West Ham nie chciał go puścić. Myślę, że mogliśmy zrobić w tej sytuacji więcej. […] Nie byłem włączony w negocjacje od strony finansowej, ale oczywiście zrobiłem, co w mojej mocy. Ustawiłem spotkanie z De Jongiem, starałem się go przekonać, ale się nie udało. […] Powiedziałem: Chcę tylko jednego piłkarza i wiesz, o kogo chodzi. Walczyłem o to. Słyszałem, że Harry Kane był pozytywnie nastawiony, ale nigdy nie rozmawiałem z nim na ten temat. Nie wiem, co się stało – mówił Erik ten Hag w rozmowie z The Athletic.

Erik ten Hag odpowiadał za wyniki Man United w latach 2022-2024. Łącznie prowadził zespół w 128 meczach, a jego bilans to 72 zwycięstwa, 20 remisów i 36 porażek. Doprowadził drużynę do zwycięstwa w Pucharze Ligi Angielskiej 2023 oraz Pucharze Anglii 2024.