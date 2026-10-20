Man United chciał trzy wielkie gwiazdy. Ten Hag ujawnił nazwiska

11:52, 20. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  The Athletic

Manchester United mógł sprowadzić trzy duże gwiazdy. O każdą z nich zabiegał Erik ten Hag, a więc ówczesny menedżer Czerwonych Diabłów. W rozmowie z The Athletic padły nazwiska takich graczy jak Harry Kane, Declan Rice czy Frenkie De Jong.

Erik ten Hag
Obserwuj nas w
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Kane, De Jong i Rice – każdego z nich Ten Hag chciał w Man United

Manchester United znów zawodzi. W weekend przedłużyli serię meczów bez zwycięstwa do sześciu, remisując z Leeds (1:1). W efekcie zajmują dopiero 13. miejsce w tabeli Premier League z dorobkiem zaledwie siedmiu punktów po siedmiu kolejkach. Niepewna jest przyszłość Michaela Carricka.

Do czasów pracy na Old Trafford wrócił Erik ten Hag. Holenderski szkoleniowiec w rozmowie z The Athletic poruszył kilka wątków dot. Czerwonych Diabłów. Okazuje się, że w przeszłości Man United mógł sprowadzić trzy duże gwiazdy. 56-latek wymienił takich graczy jak Harry Kane, Declan Rice i Frenkie De Jong.

Odbierz FREEBET 20 PLN w aplikacji Superbet. Sprawdź szczegóły!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Chcieliśmy Declana Rice’a w Man United, ale problem był taki, że West Ham nie chciał go puścić. Myślę, że mogliśmy zrobić w tej sytuacji więcej. […] Nie byłem włączony w negocjacje od strony finansowej, ale oczywiście zrobiłem, co w mojej mocy. Ustawiłem spotkanie z De Jongiem, starałem się go przekonać, ale się nie udało. […] Powiedziałem: Chcę tylko jednego piłkarza i wiesz, o kogo chodzi. Walczyłem o to. Słyszałem, że Harry Kane był pozytywnie nastawiony, ale nigdy nie rozmawiałem z nim na ten temat. Nie wiem, co się stało – mówił Erik ten Hag w rozmowie z The Athletic.

Erik ten Hag odpowiadał za wyniki Man United w latach 2022-2024. Łącznie prowadził zespół w 128 meczach, a jego bilans to 72 zwycięstwa, 20 remisów i 36 porażek. Doprowadził drużynę do zwycięstwa w Pucharze Ligi Angielskiej 2023 oraz Pucharze Anglii 2024.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości