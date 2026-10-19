Raków zwolnił trenera po przełamaniu! Będzie wielki powrót

11:23, 19. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Kanał Sportowy / Marcin Borzęcki

Raków Częstochowa rozstał się z Tomaszem Kaczmarkiem po zaledwie pięciu meczach. Jak przekazał na X dziennikarz Marcin Borzęcki z Kanału Sportowego, drużynę przejmie Dawid Szwarga.

Michał Świerczewski i Wojciech Cygan
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Michał Świerczewski i Wojciech Cygan

Dawid Szwarga przejmie Raków Częstochowa

Raków Częstochowa zdecydował się na kolejną zmianę na ławce trenerskiej. Co prawda ostatni występ zespołu mógł dawać nadzieję na przełom. Zwycięstwo nad Wieczystą Kraków przyniosło upragnione przełamanie, ale nie wystarczyło, aby Tomasz Kaczmarek utrzymał posadę. Szkoleniowiec miał prowadzić Medalików na mocy trzyletniego kontraktu, jednak współpraca zakończyła się znacznie wcześniej.

Według informacji Marcina Borzęckiego nowym trenerem Częstochowian zostanie Dawid Szwarga. Tym samym dla 36-latka oznacza to powrót do dobrze znanego środowiska. Trener w Rakowie pracował w latach 2021-2024, początkowo jako asystent Marka Papszuna, później jako pierwszy szkoleniowiec, a następnie ponownie w roli członka sztabu obecnego trenera Legii Warszawa.

Odbierz FREEBET 20 PLN w aplikacji Superbet. Sprawdź szczegóły!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Przed Szwargą od razu będzie trudne zadanie. Pierwszy mecz po powrocie ma rozegrać 24 października, gdy zespół z Częstochowy zmierzy się na wyjeździe z Wisłą Kraków. Trzy dni później Raków zagra z Motorem Lublin w STS Pucharze Polski. Przed listopadową przerwą reprezentacyjną Częstochowian czekają jeszcze spotkania z Pogonią Szczecin u siebie oraz Legią Warszawa na wyjeździe.

Sytuacja w tabeli nie pozostawia zatem wiele miejsca na pomyłki. Raków zajmuje ostatnią pozycję w PKO BP Ekstraklasie, mając sześć punktów, czyli tyle samo co przedostatni Śląsk Wrocław. Powrót młodego trenera do klubu ma pomóc drużynie wydostać się z kryzysu. Wymagający terminarz sprawi jednak, że na efekty nowego otwarcia ze Szwargą nie będzie można długo czekać.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości