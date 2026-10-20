Bruno Fernandes ma dość. Oni chcą gwiazdę Man United

12:31, 20. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fanatik

Bruno Fernandes jest sfrustrowany sytuacją Man United. Z informacji serwisu Fanatik wynika, że rozważa odejście. Portugalczykiem interesuje się Galatasaray. Kontrakt pomocnika wygasa latem przyszłego roku.

Bruno Fernandes
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fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Galatasaray poluje Bruno Fernandesa

Manchester United zaliczył jeden z najgorszych startów nowego sezonu w swojej historii. Po siedmiu meczach w Premier League mają na swoim koncie zaledwie jedno zwycięstwo i tylko siedem punktów. Aktualnie zajmują dopiero 13. miejsce w tabeli, co jest wynikiem poniżej oczekiwań. Zarząd klubu nie wykonuje gwałtownych ruchów, lecz posada Michaela Carricka wisi na włosku. Media spekulują o zatrudnieniu Antonio Conte.

Coraz bardziej poirytowany kiepską sytuacją i powtarzającymi się schematami jest Bruno Fernandes. Kapitan, a zarazem jeden z najlepszych piłkarzy Czerwonych Diabłów na poważnie rozważa odejście. Co prawda, ma kontrakt do końca czerwca, lecz Man United może go przedłużyć o kolejny rok.

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Z informacji serwisu Fanatik wynika, że sytuację środkowego pomocnika uważnie obserwuje Galatasaray. To nie pierwszy raz, gdy turecki gigant interesuje się Bruno Fernandesem. W przeszłości również pojawiały się plotki o możliwym transferze. Nie wiadomo jednak, czy 32-latek rozważa taki kierunek.

W gronie potencjalnych nowych klubów Fernandesa wymienia się także topowe kluby w Europie jak Atletico Madryt czy Juventus. Pojawiały się również doniesienia o Realu Madryt i Bayernie Monachium. Od dawna jest także marzeniem transferowym przedstawicieli Saudi Pro League.

Bruno trafił na Old Trafford w styczniu 2020 roku ze Sportingu CP. Łącznie ma na swoim koncie 337 meczów, w których strzelił 111 goli i zaliczył 109 asyst.

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