FC Barcelona przegrała z PSG (2:4) w hicie Ligi Mistrzów. Katalończycy dwukrotnie odrabiali straty, ale końcówka należała do mistrzów Francji, którzy zadali decydujące ciosy.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Desire Doue

PSG bez litości dla Barcelony

FC Barcelona na Parc des Princes musiała zmierzyć się z ogromną intensywnością gospodarzy. Paris Saint-Germain od pierwszych minut szukało okazji do zdobycia bramki i szybko pokazało ofensywne możliwości. Paryżanie objęli prowadzenie jeszcze przed przerwą, ale po zmianie stron kibice zobaczyli prawdziwą wymianę ciosów. Ostatecznie to gospodarze okazali się skuteczniejsi i zbudowali dwubramkową przewagę.

Spotkanie od początku dostarczało emocji. Już w drugiej minucie Chwicza Kwaracchelia trafił w słupek, a chwilę później PSG ponownie zagroziło bramce rywali. Barcelona próbowała odpowiadać kombinacyjną grą, jednak w 38. minucie musiała uznać wyższość przeciwnika. Desire Doué znalazł miejsce przed polem karnym i precyzyjnym uderzeniem pokonał Joana Garcíę.

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Po przerwie Katalończycy ruszyli do ataku i w 55. minucie doprowadzili do wyrównania. Fermin Lopez świetnie obsłużył Xaviego Esparta, który skutecznie wykończył akcję. PSG nie zamierzało jednak oddawać inicjatywy. Lucas Hernandez w 72. minucie wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego i ponownie wyprowadził Paryżan na prowadzenie.

Barcelona odpowiedziała po raz drugi. Lamine Yamal w 79. minucie popisał się znakomitym wejściem w pole karne i precyzyjnym uderzeniem doprowadził do remisu 2:2. Radość gości nie trwała jednak długo. Zaledwie dwie minuty później Vitinha potężnym strzałem sprzed pola karnego trafił w słupek i następnie piłka wpadła do siatki. Z kolei w 86. minucie Fabian Ruiz wykorzystał podanie Achrafa Hakimiego i podwyższył prowadzenie PSG na 4:2, pieczętując zwycięstwo swojej ekipy.

Paris Saint-Germain – FC Barcelona 4:2 (1:0)

1:0 Desire Doue 38′

1:1 Xavi Espart 55′

2:1 Lucas Hernandez 72′

2:2 Lamine Yamal 79′

3:2 Vitinha 81′

4:2 Fabian Ruiz 86′