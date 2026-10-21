Dramat w PSG! Trzy kontuzje kluczowych zawodników

11:47, 21. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  psg.fr

Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele i Marquinhos doznali kontuzji w meczu z Barceloną. Paris Saint-Germain oficjalnie poinformowało, że Gruzin zerwał więzadła krzyżowe. To dla niego prawdopodobnie koniec sezonu.

Khvicha Kvaratskhelia
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Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Khvicha Kvaratskhelia

Kvaratskhelia, Dembele i Marquinhos kontuzjowani

Paris Saint-Germain odniosło wielkie zwycięstwo w starciu z FC Barceloną. Zwycięzca dwóch ostatnich edycji Ligi Mistrzów pokonał Katalończyków przed własną publicznością (4:2). Komplet punktów z pewnością cieszy, ale finalnie okazało się, że było to pyrussowe zwycięstwo. Wygrana została okupiona kontuzjami trzech kluczowych zawodników: Khvichy Kvaratskhelii, Ousmane Dembele i Marquinhosa.

Najgorzej wygląda sytuacja Kvaratshelii, który zerwał więzadła krzyżowe. Gruzin przejdzie operację, po której prawdopodobnie nie zagra już do końca sezonu. Przez kilka tygodni nie zobaczymy na boisku Dembele i Marquinhosa, którzy doznali urazów mięśnia uda.

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Khvicha Kvaratskhelia doznał zerwania więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie podczas wczorajszego meczu z FC Barceloną. W najbliższych dniach zawodnik przejdzie operację. Ousmane Dembele doznał urazu mięśnia lewego uda i przez najbliższe tygodnie będzie przechodził leczenie. Marquinhos doznał urazu mięśnia prawego uda i również przez najbliższe tygodnie pozostanie pod opieką sztabu medycznego – brzmi komunikat PSG.

Paryżanie po trzech kolejkach Ligi Mistrzów są liderem fazy ligowej. Z kolei w tabeli Ligue 1 zajmują 2. miejsce za plecami Lyonu z identyczną liczbą punktów. Co ciekawe, taki sam dorobek punktowy w lidze francuskiej ma aż pięć drużyn.

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