Zagłębie Lubin pożegnało już Tomasza Makowskiego. Pomocnik będzie kontynuował karierę w Betclic 1. Lidze, ponieważ zasili szeregi Polonii Warszawa - donosi Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Makowski

Tomasz Makowski zostanie zawodnikiem Polonii Warszawa

Zagłębie Lubin podjęło już kilka ważnych decyzji kadrowych. Klub finalnie zdecydował się rozstać z Tomaszem Makowskim, którego wygasający kontrakt nie został przedłużony. Piłkarskie bezrobocie doświadczonego pomocnika długo nie potrwa. Z informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z redakcji „Meczyki” dowiadujemy się, że pomocnik obierze kurs na Betclic 1. Ligę. Jego nowym pracodawcą zostanie Polonia Warszawa.

Tomasz Makowski przeniesie się zatem do stołecznego zespołu na zasadzie wolnego transferu. Strony uzgodniły już warunki kontraktu, a zawodnik przechodzi właśnie testy medyczne. Jeśli oczywiście zakończą się one pozytywnym wynikiem, to 26-latek złoży oficjalny podpis na umowie. Testy medyczne często są formalnością, więc czekamy już oficjalny komunikat pierwszoligowca w sprawie transferu.

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Ostatnie lata piłkarskiej kariery Tomasz Makowski spędził na poziomie PKO Ekstraklasy. Co ciekawe, zawodnik jednak zaliczył krótki epizod na jej zapleczu. W sezonie 2017/18 pomocnik rywalizował w Betclic 1. Lidze, będąc piłkarzem wypożyczonym do Górnika Łęczna. Ostatnie cztery sezony 26-latek spędził w Zagłębiu Lubin.

Tomasz Makowski rozegrał łącznie 102 spotkania w koszulce Miedziowych. Pomocnik zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst.