Wisła Płock dopięła kolejny letni transfer. Do zespołu Nafciarzy trafił Olaf Kobacki z Sheffield Wednesday. 24-latek podpisał z nowym zespołem dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Oficjalnie: Olaf Kobacki wzmocnił Wisłę Płock

Wisła Płock nie zwalnia tempa na rynku transferowym. W środę klub ogłosił przyjście Patryka Kuna i nie był to tego dnia ich jedyny ruch. Oficjalnie ogłoszono bowiem pozyskanie kolejnego zawodnika. Nowym piłkarzem Nafciarzy został Olaf Kobacki, który przeniósł się do PKO Ekstraklasy na zasadzie transferu definitywnego z angielskiego Sheffield Wednesday.

Olaf Kobacki podpisał z Wisłą Płock kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. W umowie znalazła się również opcja przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy. Klub zabezpieczył się więc na wypadek udanych występów zawodnika w najbliższych rozgrywkach. Czas pokaże, czy Nafciarze skorzystają z takiej opcji.

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Dla Olafa Kobackiego będzie to powrót do Polski i regularnej gry po zagranicznej przygodzie. 24-latek ma już doświadczenie z występów na krajowych boiskach, a teraz będzie chciał pomóc Nafciarzom w osiągnięciu kolejnych celów na poziomie PKO Ekstraklasy. Przeprowadzka skrzydłowego do Płocka zapowiada się na papierze niezwykle interesująco.

Olaf Kobacki spędził w Sheffield Wednesday ostatnie dwa sezony. 24-latek w barwach angielskiego klubu rozegrał łącznie 30 spotkań. Skrzydłowy nie strzelił gola, a pochwalić się może w zasadzie tylko jedną asystą.