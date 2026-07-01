Wisła Płock sięgnęła po wzmocnienie. Transfer prosto z Anglii

21:48, 1. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Wisła Płock

Wisła Płock dopięła kolejny letni transfer. Do zespołu Nafciarzy trafił Olaf Kobacki z Sheffield Wednesday. 24-latek podpisał z nowym zespołem dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Piłkarze Wisły Płock
Obserwuj nas w
Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Oficjalnie: Olaf Kobacki wzmocnił Wisłę Płock

Wisła Płock nie zwalnia tempa na rynku transferowym. W środę klub ogłosił przyjście Patryka Kuna i nie był to tego dnia ich jedyny ruch. Oficjalnie ogłoszono bowiem pozyskanie kolejnego zawodnika. Nowym piłkarzem Nafciarzy został Olaf Kobacki, który przeniósł się do PKO Ekstraklasy na zasadzie transferu definitywnego z angielskiego Sheffield Wednesday.

Olaf Kobacki podpisał z Wisłą Płock kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. W umowie znalazła się również opcja przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy. Klub zabezpieczył się więc na wypadek udanych występów zawodnika w najbliższych rozgrywkach. Czas pokaże, czy Nafciarze skorzystają z takiej opcji.

BONUS 400 PLN za poprawne wytypowanie drużyny z golem. Wystarczy zakład za 2 PLN Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dla Olafa Kobackiego będzie to powrót do Polski i regularnej gry po zagranicznej przygodzie. 24-latek ma już doświadczenie z występów na krajowych boiskach, a teraz będzie chciał pomóc Nafciarzom w osiągnięciu kolejnych celów na poziomie PKO Ekstraklasy. Przeprowadzka skrzydłowego do Płocka zapowiada się na papierze niezwykle interesująco.

Olaf Kobacki spędził w Sheffield Wednesday ostatnie dwa sezony. 24-latek w barwach angielskiego klubu rozegrał łącznie 30 spotkań. Skrzydłowy nie strzelił gola, a pochwalić się może w zasadzie tylko jedną asystą.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości