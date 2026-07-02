Hiszpania – Austria: przewidywane składy. Yamal zagra od początku?

Alex Lopez/ Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal (Hiszpania - Egipt)

Yamal przewidywany w pierwszym składzie Hiszpanii

Lamine Yamal ma rozpocząć mecz Hiszpanii z Austrią od pierwszej minuty. Młody skrzydłowy Barcelony znalazł się w przewidywanym ustawieniu 4-3-3 i powinien zająć miejsce w ofensywie obok Alexa Baeny oraz Mikela Oyarzabala.

Luis de la Fuente ma zdecydować się na dwie zmiany względem spotkania z Urugwajem. Na prawej obronie do składu powinien wrócić Pedro Porro, który zastąpi Marcosa Llorente. W środku pola miejsce Mikela Merino ma zająć Dani Olmo.

Największym osłabieniem Hiszpanii pozostaje brak Rodriego. Pomocnik odnowił stary uraz i prawdopodobnie czeka go operacja, co oznacza koniec jego udziału w mistrzostwach świata. To poważny problem dla selekcjonera, bo Rodri jest jednym z najważniejszych piłkarzy środka pola.

Pod znakiem zapytania stoją też występy Munoza, Pino oraz Nico Williamsa. Pierwszy zmaga się z urazem mięśniowym, drugi z problemem barku, a trzeci z kontuzją pachwiny. Wszystko wskazuje na to, że cała trójka raczej nie wystąpi w meczu 1/16 finału.

Przewidywany skład Hiszpanii: Simon, Cucurella, Laporte, Cubarsi, Porro, Olmo, Gavi, Pedri, Baena, Yamal, Oyarzabal.

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Austria bez kontuzji przed meczem z Hiszpanią

Austria ma mniej problemów kadrowych. Ralf Rangnick nie musi martwić się kontuzjami ani zawieszeniami, dlatego powinien postawić na tę samą jedenastkę, która zremisowała 3:3 z Algierią w ostatnim meczu fazy grupowej.

To oznacza, że w ataku ponownie można spodziewać się Marka Arnautovicia. Obok niego mają zagrać Schmid oraz Laimer. W środku pola przewidywani są Xaver Schlager, Nicolas Seiwald i Marcel Sabitzer.

Saša Kalajdžić, który strzelił ważnego gola w doliczonym czasie gry przeciwko Algierii, ma rozpocząć mecz na ławce rezerwowych. Podobnie wygląda sytuacja Michaela Gregoritscha. Napastnik zaczynał pierwszy mecz Austrii na mundialu, ale teraz znów ma czekać na swoją szansę poza podstawowym składem.

Przewidywany skład Austrii: A. Schlager, Mwene, Lienhart, Alaba, Posch, X. Schlager, Seiwald, Sabitzer, Schmid, Laimer, Arnautović.