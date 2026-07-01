Francuski klub zainteresowany Regułą! Zagłębie Lubin chce pobić transferowy rekord [NASZ NEWS]

Marcel Reguła jest jednym z najbardziej utalentowanych i najwyżej wycenianych piłkarzy Ekstraklasy. Od dłuższego czasu interesują się nim zagraniczne kluby, a według naszych informacji do tej listy można dopisać kolejny. Ujawniamy szczegóły.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marcel Reguła

Zagłębie zarobi miliony?

Zagłębie Lubin ma w swoich szeregach piłkarską perełkę. Chodzi oczywiście o Marcela Regułę, bardzo utalentowanego napastnika nie tylko „miedzowych”, ale i reprezentacji Polski do lat 21. Świetna gra tego piłkarza sprawiła, że od miesięcy mówi się o zainteresowaniu zagranicznych klubów.

O ile jednak do niedawna przewijał się głównie RB Salzburg i nie wymienione z nazwy kluby Bundesligi, o tyle teraz w sprawie pojawił się nowy wątek. Otóż z naszych informacji wynika, że Regułą zainteresował się klub Ligue 1.

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Byłby trzecim Polakiem

W tym przypadku chodzi o RC Strasbourg, a więc klub, który po przejęciu przez amerykańskie konsorcjum (ci sami właściciele co Chelsea) ma zupełnie nowe możliwości finansowe, o czym świadczy ich rekord transferowy (20 mln euro za Abakara Syllę), czy fakt, że mają już na koncie kilkanaście transferów za co najmniej 10 mln euro.

Co więcej, Strasbourg ma też doświadczenie w sprowadzaniu młodych Polaków, bo najpierw Francuzi sięgnęli po Maxiego Oyedele z Legii Warszawa (za 6 mln euro), a następnie zatrudnili Miłosza Piekutowskiego, któremu wygasł kontrakt z Jagiellonią Białystok.

Dopiero ósme miejsce

Co do Reguły, to wszystko wskazuje na to, że sprawa jest otwarta. Napastnikiem Zagłębia interesują się też inne zagraniczne kluby, ale jego odejście tego lata nie jest przesądzone.



W tym przypadku pewne jest jedno: lubinianie chcieliby pobić własny rekord transferowy, a więc 5 mln euro jakie kilka lat temu otrzymali od VfL Wolfsburg za Bartosza Białka.

19-letni Reguła rozegrał do tej pory 40 meczów w Ekstraklasie, w których strzelił 6 goli i zaliczył 8 asyst. A co do Strasbourga, to ostatni sezon ligowy ten klub do udanych zaliczyć nie może, bo zajął dopiero ósme miejsce.