Manchester United wciąż ma nadzieję osłabić Real Madryt. Czerwone Diabły monitorują sytuację Aureliena Tchouameniego. Pozyskanie Francuza będzie jednak bardzo trudne do zrealizowania - donosi Simon Stone z "BBC Sport".

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Aurelien Tchouameni łączony z Manchesterem United

Manchester United nie rezygnuje z planów wzmocnienia środka pola przed nowym sezonem. Lada moment do drużyny trafi Ederson z Atalanty Bergamo. Teraz na liście życzeń Czerwonych Diabłów od znajduje się Aurelien Tchouameni z Realu Madryt. Jak informuje Simon Stone z „BBC Sport”, sprowadzenie reprezentanta Francji będzie jednak niezwykle trudnym zadaniem.

Według wspomnianego źródła, Manchester United cały czas uważnie monitoruje sytuację pomocnika Realu Madryt. Na ten moment nic jednak nie wskazuje na to, aby 25-latek miał zmienić klub podczas letniego okienka transferowego. Wszystkie sygnały płynące z otoczenia zawodnika sugerują, że jego przyszłość nadal jest związana z ekipą Królewskich.

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To oznacza, że Manchester United może mieć spory problem z realizacją tego transferu. Aurelien Tchouameni pozostaje ważnym ogniwem zespołu z Estadio Santiago Bernabeu, a władze Realu Madryt nie są obecnie zainteresowane jego sprzedażą. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, Czerwone Diabły będą musiały skupić się na innych kandydatach do wzmocnienia drugiej linii.

Aurelien Tchouameni dotychczas rozegrał 195 spotkań w koszulce Realu Madryt. Francuski pomocnik zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył osiem asyst.