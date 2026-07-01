Manchester United szuka bramkarza, który będzie pełnił rolę zmiennika Senne Lammensa. Jak się okazuje, wybór Czerwonych Diabłów padł na Karla Darlowa, który dotychczas był związany z Leeds United - donosi "Sky Sports".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Karl Darlow wzbudza zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United ma jasny cel na letnie okienko transferowe. Klub z Old Trafford chce pozyskać nowego bramkarza, który pełniłby rolę zmiennika Senne Lammensa. Jak się okazuje, angielski gigant wytypował już kandydata do transferu. „Sky Sports” przekazuje, że w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Karl Darlow, który dotychczas reprezentował barwy Leeds United.

Doświadczony bramkarz będzie jednak dostępny jako wolny agent. Wraz z końcem czerwca dobiegł końca jego kontrakt z Leeds United. Manchester United może zatem zaoszczędzić na tym transferze, ale najpierw musi stoczyć walkę o 35-latka. Reprezentant Walii jest także na liście życzeń Evertonu oraz Tottenhamu Hotspur.

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Karl Darlow ma świadomość, że bije się o niego kilka klubów. Doświadczony Walijczyk wie, że Manchester United położy mu na stole ofertę transferową. Bramkarz jednak nie będzie spieszył się z podjęciem decyzji. Czas pokaże, który zespół finalnie wygra rywalizację o wychowanka Nottingham Forest.

Ostatnie trzy sezony Karl Darlow spędził w Leeds United. Walijczyk rozegrał między słupkami drużyny z Elland Road łącznie 38 spotkań. Udało mu się 10-krotnie zakończyć mecz bez straconego gola.